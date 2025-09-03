TBS¡¦ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¿Ê¹Ô¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤â¡Ä¡×¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿20Âå¤È¡È¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê1°Ì¡É¤Î½Å°µ
TBS¤ÎÄ«¤Î´é¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ê29ºÐ¡Ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¾Ð´é¤È°ÂÄê¤·¤¿¿Ê¹Ô¤ÇÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¡¢ºòÇ¯¡ÖORICON NEWS¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÂè21²ó ¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ1°Ì¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁüÂ¿¿ô¡Û¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿ÅÄÂ¼¥¢¥Ê
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¥²ー¥à¤ÇÉé¤±¤¿ºÝ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê°Ø»Ò¡×¤Î¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡×¤Ë¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¤ä´·¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¸½¾ì¤ÇÉ¬»à¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿20Âå¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÍÛ¤¬¤Î¤Ü¤ë¤Û¤¦¤Ø¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¡¢30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ëº£¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡×¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿
º£Ç¯¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÎMC½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ê29ºÐ¡Ë¡£30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿20Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¸åÈ¾¤ò¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¡ËÎ®¤ì¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ç¡¢¶¦±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¿Ê¹ÔÌò¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¡£¤À¤«¤é¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢ÆÃ¤ËÄ¾¶á¤Î2～3Ç¯¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Î¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁá¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ø20Âå¤Ï¾¯¤·¤¯¤é¤¤¿É¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¥³ー¥Êー¤ä¥í¥±¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÈÖÁÈ¥¹¥¿ー¥ÈÅö½é¡¢ÆÃ¤ËÀº¿ÀÅª¤ËÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ì¾Êª´ë²è¤Ç¤¢¤ë¥²ー¥à¤ÇÉé¤±¤¿ºÝ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£Ã±¤Ê¤ëÈ³¥²ー¥à¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢MC¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Û¤É¤Î¶²ÉÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¡¢¼Â¤ÏÄ¹¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤è¤ê¤âÉÑÈË¤Ë¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤â¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¤³¤Î¸å¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ù¡Øº£Æü¤â¥²ー¥à¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ù¤ÈÆ¬¤Ë¤è¤®¤ê¡¢¿Ê¹Ô¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î»þ´ü¤Ï¡¢½Ð¼Ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤Êµ¤¹ç¤¤¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯MC¤òÌ³¤á¤ëóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö»ä¤¬¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÆ°ÍÉ¤·¡¢¿Ê¹Ô¤ËÉ¬»à¤Ç¥«¥á¥é¤Î°ÌÃÖ¤äCM¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÇÄ°®¤Ç¤¤º¡¢¥«¥ó¥Ú¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤¬»¡¤·¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯²ñÏÃ¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÀîÅç¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤â²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¡¢ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥óÂîµå¤Î¥²ー¥à¤ÇÂç¼ºÇÔ¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡ØÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¡¢Íî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÎ¤Ï¥í¥±¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤µ¤ó¤ä¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤À¤È¡¢Á´ÎÏ¤Ç¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤À¡Ù¤È°Â¿´¤Ç¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê1°Ì¤Ë ¡Ö2Ï¢ÇÆ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤¢¤ë¡×
¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½é¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æü¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¼¼¤ØÌá¤ëÆ»Ãæ¤Ç¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾Éô½ð¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¼õ¾ÞÅö½é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼þ°Ï¤Î´î¤Ó¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼¡¤Ï2Ï¢ÇÆ¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÃ¸¡¹¤È¡¢Ãå¼Â¤Ë¿¦Ì³¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¸µµ¤¤Î¸»¤ÏÄÇÌ¾ÎÓ¸é
¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¤°ìÊý¡¢¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Ç¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÅÄÂ¼¥¢¥Ê¡£¾åµþ¤·¤Æ10Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤¬¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤ä¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー1°Ì¡×¤È¤¤¤¦²÷µó¤Î¸å¤Ç¤â¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê¥Þ¥¤¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Î¥Úー¥¹¤ä´Ä¶¤Ë°û¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢½é¿´¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÎ¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤ä¾¯½÷»þÂå¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢Êì¹»¤¬Ê©¶µ¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª»û¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¯¾ì½ê¤òË¬¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¢¤Þ¤ëÉÙ¡×¡ÊTBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¤òÄ°¤¯¤È¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Îµ¢¤êÆ»¤ä·Ê¿§¤¬Á¯ÌÀ¤ËÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼þ°Ï¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬¤ºÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤¬Êú¤¤¤¿´¶¾ð¤ä»×¤¤½Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
30ºÐ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÅÄÂ¼¥¢¥Ê¡£¾å»Ê¤«¤é¡Öº£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢Æü¡¹¤Î¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ËÁ´ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢²¿¤â»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢30Âå¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤«¤é¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃÛ¤Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¶¶ËÜÌ¨¡¡»£±Æ¡¿¿ù»³·Ä¸Þ
ÅÄÂ¼¿¿»Ò¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤Þ¤³¡Ë
TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡£1996Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¡£2021Ç¯3·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¡£2024Ç¯¡ÖÂè21²ó ¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¥ª¥ê¥³¥ó¡Ë¤Ë¤ÆÆ±¶É½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー½é¤È¤Ê¤ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£½é¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÍÛ¤¬¤Î¤Ü¤ë¤Û¤¦¤Ø¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¤òÈ¯Çä¡£
TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦ÅÄÂ¼¿¿»Ò 1st¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤ ÍÛ¤¬¤Î¤Ü¤ë¤Û¤¦¤Ø
ÅÄÂ¼¿¿»Ò
2025Ç¯8·î27Æü
1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
168¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4778340612
ÅÄÂ¼¿¿»Ò¤¬¥«¥ë¥Á¥ãー»ï¡ØQuick Japan¡Ù¤È¸ø¼°Web¥á¥Ç¥£¥¢¡ØQJWeb¡Ù¤ÇËè·î·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¤Ë¡¢½ñÀÒ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò²Ã¤¨¤¿¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡£Ï¢ºÜ¸¶¹Æ¤Î¤Û¤«½ñ¤²¼¤í¤·¸¶¹Æ¤ò²Ã¤¨¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¡¢60¥Úー¥¸°Ê¾å¤ÎÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Èー¥êー¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÆÍ§¡¦¶áÆ£Àé¿Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äÏ¢ºÜ¼Ì¿¿¤Î¥Õ¥©¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥Ã¥»¥¤¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î²Æ¤«¤é¤ª¤è¤½£±Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¿Í£·Ç¯ÌÜ¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¾Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬Åù¿ÈÂç¤ÎÊ¸¾Ï¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÎÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î¾®¤µ¤ÊÇº¤ß¤äÆü¡¹¤Î´î¤Ó¤ò¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿60¥Úー¥¸°Ê¾å¤ÎÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤Ï¡Ö20ÂåºÇ¸å¤Î¾®Î¹¹Ô¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼«Á³Ë¤«¤Ê·ÌÃ«¤ä²¤É÷¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥³¥Æー¥¸¡¢¼ñÌ£¤ÎÈþ½Ñ´Û½ä¤ê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£Î¹Àè¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡ÙMC¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î´é¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢2024Ç¯¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¾þ¤é¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£