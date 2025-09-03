●午後にかけて雨雲が発達しやすく、天気の急変に要注意

●熱中症警戒アラート発表中。引き続き、入念な暑さ対策を

●今後24時間以内に台風発生の予想。あさって5日(金)にかけて西日本付近まで北上する見通し



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きのう2日(火)西日本に広がっていた前線によるまとまった雲は、この時間にかけて北日本方面へと遠ざかりました。

現在県内に目立った雲はなく、よく晴れているところが多くなっています。





一方、日本の南には熱帯低気圧による渦を巻いた雲の塊が見えます。

この熱帯低気圧は、今後24時間以内に台風へと発達する予想です。

あさって5日(金)にかけて西日本付近まで北上し、その後東日本方面へと進む見通しです。





目先、きょう3日(水)のうちは湿った空気の流れ込みと、強い日ざしにより、午後ほど局地的に雨雲が湧きあがる不安定な空模様に引き続き注意が必要です。





あす4日(木)になると、台風による非常に活発な雨雲が、九州や四国に迫るおそれがあります。

県内は今のところ、九州や四国の山が壁となり、まとまった雨の降る雰囲気ではありませんが、今後の台風の進路次第では、雨風が強まる可能性もあります。

最新情報のこまめな確認をお願いします。





午前を中心に晴れ間もありますが、午後にかけて雨雲が発達しやすく、急な激しい雨や雷など変わりやすい空模様に注意が必要です。







日中の最高気温は山口市や広瀬では36度。周南や岩国では35度と、内陸や山間部を中心に猛暑日。熱中症に要注意の危険な暑さになりそうです。





この先、週末までは曇ったり晴れたり、時折夕立が心配な空模様。さらに真夏の蒸し暑さも続く見通しです。

一方、来週は今週よりも湿った空気や前線の影響を受けやすく、ぐずつく日が多くなると見込んでいます。





熱中症情報です。

きょう3日(水)は県内に熱中症警戒アラートが発表されています。

まだ危険な蒸し暑さが続く予想です。引き続き、入念な対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）