落下防止バックル付きでアウトドアにも活躍！撥水仕様の使い勝手抜群な【ゴードンミラー】二つ折り財布がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
撥水、耐水PVC加工で雨にも強い【ゴードンミラー】折りたたみ財布で毎日をスマートに！Amazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
GORDON MILLERオリジナルファブリックをメイン生地に採用したシリーズ。シートカバーでも定評のあるGORDON MILLERオリジナルのCORDURA ファブリックを使用したコンパクトウォレットは表面に撥水加工。裏面には、耐水性に優れたPVC加工を施している。落下防止バックル付きの外ポケットには非接触ICカードを入れて使用可能。 内側に小銭入れやカード入れといった収納力はありながらコンパクトに納めている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
オリジナルCORDURAファブリック採用で耐久性抜群。表面は撥水、裏面は耐水PVC加工で天候を問わず安心して使える。
→【アイテム詳細を見る】
落下防止バックル付き外ポケットに非接触ICカードを収納可能。背面カラビナでバッグやベルトに簡単装着できる。
小銭入れやカード入れなど必要な収納を備えつつ、折りたたみ式でポケットや小さなバッグにも収まるコンパクト設計。
→【アイテム詳細を見る】
軽量なポリエステル素材とナイロンテープを使用し、日常からアウトドアまで幅広く対応する万能デザインに仕上げている。
