トランプ大統領が自身の死亡説に「フェイクニュースだ」　8月26日の閣議以降、数日間公に姿見せず　死亡したとの噂がSNSで広がる

アメリカのトランプ大統領は記者団から、週末にSNSで死亡説が話題になっていることについて問われ、「フェイクニュースだ」と笑い混じりに否定しました。

記者：

週末にSNSで大きな話題となっていましたが、自分が死亡したという噂についてどう思いましたか？

トランプ大統領：

フェイクニュースだ。2日間何もしなかっただけで、何かあったに違いないと言われる。バイデンは何カ月も何もせず、姿を見せなくても誰も何も言わなかったのに。

トランプ大統領は先週8月26日の閣議以降、数日間公に姿を見せなかったため、SNSで死亡説が話題になっていましたが、2日ホワイトハウスで記者に問われ「週末はとても元気に過ごしていた」と笑い混じりに死亡説を否定しました。

現在79歳のトランプ大統領は、手の甲の痣をめぐり健康上の問題について憶測が広がっていたほか、7月にホワイトハウスが「慢性静脈不全」と診断されたことを発表していました。

トランプ大統領の会見後、アメリカのFOXニュースは「速報です。トランプ大統領は生きていました」などと報じました。