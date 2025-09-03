ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が2日（日本時間3日）、パイレーツ戦の前に取材対応。1日に復帰したキム・ヘソン内野手（26）などについて言及した。

キム・ヘソンは左肩を痛め、7月29日にIL入り。傘下3Aで実戦復帰後は9試合に出場。打率・324と好調を維持していた。

以下、同監督との一問一答から。

――キケに続き、キムも復帰して

「もっと楽しくなる。チェスを指すようにマッチアップを有利に進めやすくなるし、いろいろなオプションが増える。毎晩、選手たちがそれぞれ違った形で貢献できるチャンスも広がると思う」

――キムの外野での起用法について

「先発もあると思う。このシリーズで外野スタートさせるかもしれない。まだ決めてはいないけど、OKC（3Aオクラホマシティ）でレフトを守っていたし、そこで起用するのに不安はない」

――佐々木朗希の今日のマイナーでの先発とその後の起用法について

「今日は登板する。5イニング75球の予定だ。ただ、今ここで投げている投手陣がいい仕事をしているので、この先の朗希の扱いについてはまだ分からない。まずはこの登板をしっかり健康に投げ切ること。それから判断する」

――リハビリ中のトミー・エドマンについて

「トミーはこちらに合流する。DH、中堅での併用になる予定だ。できれば、この後のホーム連戦のどこかで復帰してくれることを期待している」

――スコットの現状について

「フィジカルの状態は昨年10月と同じレベルにあると思う。でもパフォーマンスという点では、まったくそこに届いていない。タナーにとって重要なのは、以前にも話した通り、ボールの予測可能性なんだ。去年10月の時点では、打者を居心地悪くさせていた。今必要なのは、打者にもっと不快感を与えること。それができて初めて、結果が出てくるし、先月のような投球が見られるはずだ」

――不調に苦しむテオスカーについて

「テオは昨年も大事な場面で頼りにした選手。彼の良いところは、野球を楽しむ部分と戦うエッジを持つ部分をバランスよく兼ね備えていること。ただ、この2か月くらいで、その“エッジ”を少し失ってしまっている気がする。自分としては、その闘争心や火のような気持ちをもう一度見たい。メカニクスの段階はもう過ぎた。あとは戦うだけだ。彼にはそれができると信じているし、これからの1か月、その先で見せてくれると思う」

――テオスカーは向上していると思うか

「そう思う。守備を見ても、この2週間くらいで明らかに良くなっている。攻撃面でも結果が出ると確信しているよ」

（取材・杉浦 大介通信員）