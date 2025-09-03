

食物繊維のとりすぎは「老化」につながりかねないという（写真：takeuchi masato／PIXTA）

排便をスムーズにしたり、有害なダイオキシンなどを体外に排出したりと、「デトックス効果」で注目されている食物繊維ですが、医学博士の白澤卓二氏によれば、じつは食物繊維のとりすぎは「老化」を早めてしまうこともあるそうです。

若さを守る鍵は「適量」の食物繊維

排便をスムーズにしたり、有害なダイオキシンなどを体外に排出したりと、「デトックス効果」で注目されている食物繊維。

特に、水に溶ける「水溶性食物繊維」は、胃の中で膨らんで満腹感を与え、食べすぎを防いで肥満予防に役立ちます。また、コレステロールや糖の吸収をゆるやかにし、代謝や排泄を助けて、血糖値やコレステロール値の上昇を抑える働きもあります。

現代人は野菜不足が指摘されており、健康意識の高まりとともに、食物繊維を積極的にとろうとする人も増えています。

たしかに食物繊維は体に良い成分ですが、だからといって「多ければ多いほど良い」というわけではありません。過剰に摂取することで、かえって体調を崩し、老化を早めてしまう可能性があるのです。

たとえば、食物繊維をとりすぎると腸の動きが過剰になり、下痢を引き起こすことがあります。

その際、カルシウムや鉄、亜鉛といった大切なミネラルが体外に流れ出てしまい、骨粗しょう症や貧血、味覚障害を招くことも。また、腸の調子が悪くなることで栄養の吸収力が落ち、腸内で合成されるビタミンB群の量も減少してしまいます。

つまり、せっかく健康のためにとっている食物繊維が、過剰になると逆に体の不調や老化につながってしまうというわけです。大切なのは「適量を守ること」。食物繊維は、適切な量を毎日コツコツととることでこそ、腸内環境を整え、若々しさをキープする力を発揮します。

厚生労働省が発表した2025年版「日本人の食事摂取基準」では、1日の摂取目標量は男性で30〜64歳は22g以上、65〜74歳は21g以上。女性で18〜74歳は18g以上、75歳以上は17g以上とされています。

具体的には、ごぼうなら約2本分、さつまいもなら約4個分が目安です。ほかの野菜であれば、1食につき100〜200gほど食べるように心がけましょう。

インスタント食品が引き起こす「新型栄養失調」

忙しく働く人や、一人暮らしで食事にあまり手間をかけられない人の多くは、つい手軽に食べられるカップラーメンなどのインスタント食品に頼りがちです。

最近では味のバリエーションも豊富で、手軽かつ満足感のある食事として重宝されていますが、こうした食生活を長期間続けることは、年齢以上に老けて見える原因となってしまいます。

その最大の理由は、インスタント食品に含まれる栄養バランスの偏りです。人間の体を維持するうえで必要不可欠なたんぱく質やビタミン、ミネラルといった栄養素が極端に不足しており、エネルギー（カロリー）は足りていても、体を作る素材が不足しているという"新型栄養失調"の状態に陥りやすくなるのです。

このような栄養の欠乏は、肌のターンオーバーを乱し、シミ・くすみ・乾燥など、肌トラブルを引き起こす直接的な原因となります。

さらに注目すべきは、インスタント食品に多く含まれている「リン」という食品添加物です。リンはミネラルの一種で、カルシウムに次いで体内に多く存在していますが、過剰に摂取するとカルシウムの吸収を妨げる働きがあります。

カルシウムは骨の形成だけでなく、肌の細胞や酵素の働きにも深く関与しており、不足すれば肌のキメが乱れ、乾燥や炎症を招いてしまうのです。つまり、リンの過剰摂取とカルシウム不足が、肌の老化を加速させる一因になっていると言えるでしょう。

こうしたリスクは、インスタント食品だけでなく、コンビニ弁当やおにぎり、麺類など、単品で完結する食品ばかりを選び続けることでも起こります。手軽で手間がかからない反面、栄養バランスが偏っているメニューが多く、それを日常的に続けていれば、疲れが取れにくくなったり、風邪をひきやすくなったりします。

カロリーを満たすだけでは、体も肌も元気にはなれません。便利な時代だからこそ、意識して"中身のある食事"を選ぶことが、真の健康と若さを保つ秘訣なのです。

実は科学的な裏づけが一切ない「粗食」の効能

日本では長年、「粗食こそが健康と長寿の秘訣」と信じられてきました。白米とみそ汁、漬け物やおひたしといった素朴な和定食を毎日食べることが、成人病や高血圧、心臓病、脳梗塞を防ぎ、老けない体を作ると考える高齢者も多く見られます。

しかしこの通説、実は科学的な裏づけは一切ありません。それどころか、粗食とされるメニューを分析すると、たんぱく質や脂質が著しく少なく、栄養バランスに欠けていることがわかります。

しかも、栄養価が低いにもかかわらず、塩分は意外と多く含まれており、血圧や血管に負担をかけやすい構成になっているのです。

たんぱく質が不足すると、まず筋肉量が落ち、体力が低下して日常生活にも支障をきたします。また、免疫力が弱まり、感染症にかかりやすくなったり、貧血になりやすくなったりと、さまざまな健康トラブルのリスクが高まります。

さらに、脂質も体にとっては重要な栄養素です。脂質はエネルギー源になるだけでなく、細胞膜やホルモンを作る材料となるため、極端に減らすと体調不良や老化の加速を招いてしまいます。

つまり、塩分が多く、たんぱく質や脂質が不足している状態は、老化を進めるだけでなく、血管にも悪影響を与え、高血圧や動脈硬化、そして脳卒中など命に関わる疾患の引き金になる可能性があるのです。

また、これまで「卵は1日1個まで」とされてきた説も、今では否定されつつあります。健康な人であれば、毎日2個程度食べても問題はなく、たんぱく質と良質な脂質の補給源として優秀な食材です。

ただし、高脂血症や脂質異常症などの持病がある人は、医師の指導のもとで量を調整する必要があります。

時代が変われば、栄養学の常識も変わります。「昔ながらの粗食が一番」という思い込みは、今ではむしろ健康を損なうリスクにもなり得るのです。大切なのはたんぱく質・脂質・塩分のバランスを意識した"現代型の適食"を取り入れること。長生きしたいなら、食べる内容をアップデートする必要があります。

顔や足がむくむ人は「塩分とカリウム」に要注意





「むくみ」は脂肪ではなく、細胞のすき間に水分がたまった状態です。原因は水分やお酒のとりすぎよりも、塩分とカリウムのバランスの乱れにあります。

体内では、カリウムがナトリウム（塩分）を排出する役目を果たしますが、カリウムが不足すると塩分をうまく排出できず、血液の塩分濃度が高くなり、それを薄めるために水分をため込んだ細胞が外にしみだしてむくんでしまうのです。

日本高血圧学会によると、1日の塩分摂取の目安は男性は7.5g、女性なら6gとなっています。

ラーメンには5〜6g、みそ汁にも1g以上の塩分が含まれ、普段の食事だけでも過剰になりがちです。塩分を控え、カリウムが豊富な野菜類や果物類、海藻類を積極的にとることがむくみの予防につながります。

（白澤 卓二 ： 医学博士、白澤抗加齢医学研究所所長、お茶の水健康長寿クリニック院長）