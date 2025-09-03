世界で評価されたシェフの料理が、福岡で食べられるようになります。フランスのレストランで6年連続でミシュラン二つ星の評価を得た、福岡県糸島市出身のシェフが9月、福岡市に初めてフレンチレストランをオープンします。

フレンチレストラン「リュニック・ラボ」は、福岡市中央区のホテル・イルパラッツォの中に9月14日オープンします。扉を抜けると、真っ白な非日常を感じさせる空間が広がります。席はカウンターの8席のみです。





■L'Unique labo・浜野雅文シェフ「天井の高さが最大で6.6メートル。開放感が一番気に入っています。もし、あなたがパリにつくるならどんなレストラン？というお題で、デザイナーにつくってもらいました。」

福岡県糸島市出身のシェフ、浜野雅文さん（49）は、福岡市の中村調理製菓専門学校を卒業後、東京の「ラ・ロシェル」で8年半修業しました。28歳の時にフランスに渡り、38歳で独立。2018年から帰国するまで、6年間連続でミシュラン二つ星の評価を得ました。



浜野さんの料理の特徴は、必ず果物を使うことです。食事と合わせてワインを楽しんでもらえるように、ワインの原料のブドウと合わせるための工夫だということです。



初の福岡での出店ということで、九州の旬の食材をふんだんに使うことにもこだわっています。

この日に試食したメイン料理の一つは、天草産のホロホロチョウと、フランス産のフォアグラを使った温かいテリーヌです。イチジクの葉を使ったオイルがアクセントになっています。



■平石千夏記者

「濃厚なうまみ、イチジクの爽やかさもあっておいしいです。」



この店で提供されるのは、全11皿、2万7500円（サービス料別）のコースメニューのみです。およそ2か月ごとに変わります。ランチは正午から、ディナーは午後6時からの完全予約制です。



オープンは9月14日で、予約はホームページから受け付けていますが、9月の予約はほとんど埋まっているということです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月2日午後5時すぎ放送