±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¥Û¥é¡¼·Ï¤¬Â³¡¹¤È³«ºÅ¤µ¤ì¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢º£¡È¥Û¥é¡¼¡É¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥Û¥é¡¼¥Ö¡¼¥à¡×¤Ê¤¼º£¡©Èþ½Ñ´Û¤ä¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ç¤â¡ÈË×Æþ·¿¡É¥Û¥é¡¼¤ËÀä¶«¡ÚTHE TIME,¡Û
¾å±ÇÊýË¡¤â¡È¥Û¥é¡¼¡É
¡ã¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÍ§¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ä
¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¡È¤È¤¢¤ë¾ì½ê¡É¤òÉñÂæ¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë»ö·ï¤ä²ø´ñ¸½¾Ý¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥ª¥«¥ë¥È»¨»ï¤Îµ¼Ô¤¬Ç÷¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡£
Ï¢Æü±Ç²è´Û¤¬Æø¤ï¤¤¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ13²¯8000Ëü±ßÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡È¤¸¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿·ù¤µ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡Ö¡È¥Û¥é¡¼¥Ö¡¼¥à¡É¤Ê¤Î¤Ç´Ñ¤ËÍè¤¿¡×¡Ê¹â¹»À¸ÃË»Ò¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬ÉÝ¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬Á´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡×¡Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤Ë»÷¤¿¿Í·Á¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¶²ÉÝ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯±Ç²è¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡£
Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô190ËüËÜÄ¶¤Î¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤â8·î29Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ23²¯4000Ëü±ß¤È¡¢Ë®²è¥Û¥é¡¼»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¾å±Ç¤Î»ÅÊý¤â¥Û¥é¡¼¡É¡£
¤ª²½¤±¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤··à¾ì¤ò×Ñ×Ë¡£µÒ¤Î¶²ÉÝ¤ò¤¢¤ª¤ë¡Ö¡È¶²¤µ¥Þ¥·¥Þ¥·¡ÉÀä¶«¾å±Ç¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþ½Ñ´Û¡×¤Ç¡ÈÉÔµ¤Ì£¤µ¡É¤ËË×Æþ
1»þ´ÖÂÔ¤Á¤ÎÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÊÅìµþ¡¦¹Á¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø1999Å¸-Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¢¤ÎÆü¤Îµ²±-¡Ù¤Ç¤¹¡£
1999Ç¯7·î¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÍ½¸ÀÄÌ¤ê¡ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦½ªËö¤òÉÁ¤¡¢1999Ç¯Á°Ìë¤ÎÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤¬¸òºø¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¡¢¶õ´Ö¡¦±ÇÁü¡¦²»¶Á¤ò¶î»È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤¿¡ÈË×Æþ·¿¥Û¥é¡¼Å¸¡É¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨°ìÈÌ2500±ß¡¦³ØÀ¸2000±ß¡¦¾®³ØÀ¸1300±ß¡Ë
¡Ö½ªËö¤ÎÀ¤³¦¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¡¢Å¸¼¨¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¶á¤¤¡É¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ö¡ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¤Ê¡É¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ê¥¼¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ç¥Û¥é¡¼¡©
¡ØÏ»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÙÀîÂ¼Î°ÂÀ¤µ¤ó¡§
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¤ª¤Ð¤±²°Éß¤È°ã¤Ã¤ÆÈþ½Ñ´Û¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½±ÇÁü¤ä²»³Ú¡¢¾ÈÌÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÉÔµ¤Ì£¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¸¼¨¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×
¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ç¡ÈË×Æþ·¿¡É¶²ÉÝÂÎ¸³
¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àËþÅ·¡ÊÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¥ÉÇ÷ÎÏ¥É¡¼¥à·¿Å·°æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ò¾å±Ç¡£¡Ê¢¨°ìÈÌ¥·¡¼¥È Âç¿Í1600±ß¡Á¡Ë
¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÀ±¶õ¤¬°ìÊÑ¡¢Ë×Æþ·¿¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¸¶Àé¾½Éô°÷¡§
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÜÅö¡¢ÌµÍý¤«¤â¡Ä¡£Á´ÂÎ360ÅÙ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°µÇ÷´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤è¤ê±ÇÁü¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬ÉÝ¤¤¡×
¤³¤Î¡Ø¥Û¥é¡¼¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à ¤Õ¤êÊÖ¤ê¤ÎÀûÎ§¡Ù¤Î´Æ½¤¤Ï¡¢100ËÜ°Ê¾å¤Î¤ª²½¤±²°Éß¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¸ÞÌ£¤µ¤ó¡£
¤ª²½¤±²°Éß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ¸ÞÌ£¹°Ê¸¤µ¤ó¡§
¡Ö¿Í¤Ï¿²¤½¤Ù¤ë¤ÈÌµËÉÈ÷¡£¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¤è¤êÉÝ¤¤¡£¤³¤ì¤Û¤É¡È³Ê¹¥¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥Û¥é¡¼¤¬¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤ä¤¹¤¤¡×À¤¾ð
º£¡¢¥Û¥é¡¼¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Û¥é¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¤¡ØÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ ¡ÙÈÓÁÒµÁÇ·¶µ¼ø¡§
¡Ö¥Û¥é¡¼¤Ï¿Í¤¬ÉÔ°Â¤äÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÎ®¹Ô¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¼«Á³ºÒ³²¤âÂ¿¤¤¤·¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¡È²ò¾Ã¤·¤Ê¤¤¸½¼Â¡É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡È¥Û¥é¡¼¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²ò·è¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ÖÁÝ½ü¡ß¥Û¥é¡¼¡×¥²¡¼¥à¤¬ÏÃÂê
¥Û¥é¡¼¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢ÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤Ë¤â¡£
Steam🄬¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Î¥²¡¼¥à¡Ø¤·¤º¤«¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸¡Ù¡£
Ë´¤Éã¤«¤éÁêÂ³¤·Ä¹¤¤´ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌÁñ¤ÎÁÝ½ü¤ò»Ï¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢°Å¹æ¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤éÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
ÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡£
¸¶Éô°÷¡§
¡Ö¡ã¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿Ìý±ø¤ì¤Ë¤Ï¶¯ÎÏÊ¬²ò¥¿¥¤¥×¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥ó¤À¤Ê¡ä¤È½Ð¤Æ¤¤¿¡£·ë¹½±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¡£¿¡¤¤È¤ë¤È¡¢ ¤ï¡Á¤¤¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢ÁÝ½ü¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä
¸¶Éô°÷¡§
¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡£¥¥ã¡¼¡£¤Á¤ç¤Á¤ç¡¢¤¨¡¢ ¤Ê¤Ë¡©¡×
ÆóÂÊâ¹Ô¤ÎÆæ¤Î¥Ê¥Ë¤«¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÈÁÝ½ü¤È¥Û¥é¡¼¡É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
¡Ø²Ö²¦¡Ù¤¬³«È¯¤·¡¢¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÁÝ½ü¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ø¤Ù¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥±¥¢»ö¶ÈÉô¡¦¸¶ÅÄÏÂÌï¤µ¤ó¡§
¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤â¡¢ÁÝ½ü¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÎ¢µ»¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¯¤Æ¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯½ë¤¤Æü¡¹¡£¥Û¥é¡¼¤Ç¥Ò¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
