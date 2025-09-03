父親の１割以上が家庭内でパートナーから暴力を受けた経験があることが、国立成育医療研究センターなどの調査で分かった。

その家庭の子どもの虐待リスクは約２倍となっており、「夫婦間で不和や衝突があれば、子どもは危険にさらされている可能性がある」としている。論文が国際学術誌に掲載された。

調査は２０２１年８月、生後１年以内の子どもを育てる全国の父親を対象にインターネットで実施。家庭内での暴力行為の有無などを尋ね、１２４８人の回答を分析した。その結果、１７０人（１３・６％）が同居するパートナーから、殴る蹴るや侮辱、同意のない性行為などの家庭内暴力を経験していた。

さらに、その子どもは、暴力が全くない家庭と比べ、身体的虐待は２・０４倍、心理的虐待は２・０８倍、「食事を与えない」「適切な医療を受けさせない」などのネグレクトは３・１０倍、リスクが高かった。また、いずれかの虐待を受けるリスクは１・９８倍だった。調査では父親とパートナーのどちらが子どもの虐待への加害者かは特定していない。

従来の研究では、出産前後に母親が受けた家庭内暴力の被害と、子どもへの虐待リスクの影響が示されてきた。今回の調査で、父親が被害者となった場合と、その子どもへの虐待リスクとの関係が明らかになったが、現状では父親向けの相談窓口は少ない。調査をまとめた同センター社会医学研究部の帯包（おびかね）エリカ研究員は「困難な状況を抱える父親がいる現状を認識し、家族全体を支援する相談体制の構築が必要だ」と話す。