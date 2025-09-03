¡Ú°æ¾åÌÐÆÁ¡¡²æ¤¬Æ»3¡Û¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Çº£Ç¯¤ÇÂè27²ó¡¡´§¥ì¡¼¥¹¡Ö°æ¾åÌÐÆÁÇÕ¡×
¡¡¤¤ç¤¦3Æü¤Ï»ä¤Î´§¥ì¡¼¥¹¡ÖÂè27²ó°æ¾åÌÐÆÁÇÕ¡×ºÇ½ªÆü¡¢·è¾¡Àï¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÌ¾ÎØ²ñ¥«¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë»ä¤¬Ì¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö²æ¤¬Æ»¡×¤ò½ñ¤¯¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤È¡¼¡£¤¹¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Ð¤¤¤Ã¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¤Î±ï¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÀëÅÁ¤Î´¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÉðÍº¶¥ÎØ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¤È´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¼Ö·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¼ý±×¶â¤Î°ìÉô¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Îºâ¸»¤È¤Ê¤ê¡¢¶¥ÎØ¾ì¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¤äºÒ³²»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÎÄ¹¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡Ö°æ¾åÌÐÆÁÇÕ¡×¤¬¤Ç¤¤¿·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»ä¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤Î¤¬99Ç¯3·îËö¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤¹¤°¤ËÅö»þ¤ÎÉðÍº¶¥ÎØ¾ì¤Î½êÄ¹¤µ¤ó¤«¤é´§¥ì¡¼¥¹´ë²è¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¤ò·è¤á¤Æµ¼Ô²ñ¸«¾å¤Ç¡Öº£¸å¤â¶¥ÎØ¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶È³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´¶¼Õ¤È²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡£»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÉðÍº¶¥ÎØ¾ì¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿´§¤ÎÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¡¢¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ô¤¨¤Æ¤â¤¦Âè27²ó¤Ç¤¹¡£µ´µÓ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡©µ´ÌÌ¤¬¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ëÀëÅÁ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥ÎØÁª¼ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Ç¯·î¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤âÌµ»ö¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢ÉðÍº¶¥ÎØ¾ì»Ü¹Ô¼Ô¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¾ìÆâ¤Ç¤ÏÆ®¾¤¬ÂåÌ¾»ì¤Îº´¡¹ÌÚ¾¼É§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ä¤ÎÆ±´ü¡Ê41´ü¡Ë¤Ç¡¢°¦É²¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É°ËÆ£ËÌÀ¡¢²º¤ä¤«¤Ê²òÀâ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î53´ü¤Î¿ÆÊý¡¦ÃæÌîÎ¶¹À¤¬¾ìÆâÍ½ÁÛ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³Ú¤·¤¤²òÀâ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥ÎØ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥°¥ë¥á¤Ï³§¤µ¤ó¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡£¾ìÆâ¿©Æ²¤Ë¤Ï°Â¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó¤ä¾Æ¤¤¦¤É¤ó¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÉðÍº²¹Àô±Ø¶á¤¯¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¸å³Ú±à¡×¤ÏÈ´·²¤Ë¥¦¥Þ¤«¡¼¡ª¡ª¤³¤³¤Ïµ´µÓ¥ª¥¹¥¹¥áÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¥ÎØ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º´²ì¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍÌÀ³¤¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä¡¢ÆÃ¤Ë²¹Àô¤ÏÍÌ¾¡£ÉðÍº²¹ÀôÏ°Ìç¤ÏÎµµÜ¾ë¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð¡¢»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¤·Ê¿§¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¶¥ÎØ¾ì¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¡ÌÀÆü¤«¤é¤Ï²æ¤¬Æ»¤é¤·¤¯¡¢»ä¤ÎÍÄ¾¯´ü¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡Ä¡£¼«Í³ËÛÊü¤Ç¡¢¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ê»Ò¶¡¤¿¤¤¤Ã¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡þ°æ¾å¡¡ÌÐÆÁ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤·¤²¤Î¤ê¡Ë1958Ç¯¡Ê¾¼33¡Ë3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì»Ô½Ð¿È¤Î67ºÐ¡£¶¥ÎØ³Ø¹»41´üÀ¸¤È¤·¤Æ78Ç¯5·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£G1ÄÌ»»9¾¡¡£KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï3ÅÙÍ¥¾¡¡Ê86¡¢88¡¢94Ç¯¡Ë¡£ÂåÌ¾»ì¤Ïµ´µÓ¡£99Ç¯3·î31Æü°úÂà¡£ÄÌ»»1626Àï653¾¡¡£Í¥¾¡²ó¿ô154²ó¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â15²¯6643Ëü±ß¡£¸½ºß¡¢ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£