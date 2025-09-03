神尾楓珠＆醍醐虎汰朗「カラダ探し THE LAST NIGHT」出演決定 OB2人の登場に橋本環奈も歓喜「本当に盛り上がる」
【モデルプレス＝2025/09/03】女優の橋本環奈が主演を務める映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）より、俳優の神尾楓珠と醍醐虎汰朗の出演情報が解禁された。
【写真】神尾楓珠、ブランケット包まるあざとかわいい姿
前作から引き続き物語の軸を担う主人公・森崎明日香役の橋本と、伊勢高広役の眞栄田郷敦。そして、スケールアップした新たな“カラダ探し”に挑むこととなる櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明という、最旬キャスト陣が集った本作だが、そんな物語をさらに盛り上げる追加キャストとして、数々の話題作に出演を続ける神尾と醍醐が出演することが決定。前作で橋本、眞栄田らとともに深夜の学校で“カラダ探し”に挑んだ清宮篤史（神尾）と浦西翔太（醍醐）、2人の“カラダ探しOBメンバー”がシリーズにカムバックを果たすこととなった。
神尾が演じる篤史は、眞栄田演じる高広と親友で、前作中では当初引きこもり気味だったものの、仲間たちと“カラダ探し”に巻き込まれるうちに次第に打ち解け、死のループから抜け出すため大きな活躍を見せたキャラクター。最新作となる今回も共演を果たすことになった眞栄田は、「めちゃくちゃ久しぶりに楓珠君と会ったんですけど、朝『おはよう！』という挨拶だけで、何かもう大丈夫そうだなと、そういう雰囲気を感じました」と、前作で親友役を演じた信頼関係や絆を、短いやり取りの中でも強く実感したことを明かした。
そして、醍醐が演じた翔太は、根暗なオタク気質な性格ながら、少しずつ“カラダ探し”メンバーのムードメーカー的存在となっていくキャラクター。鈴木は“先輩”にあたる醍醐との共演を振り返り、「（自身が演じた大和は）前作の中だとコタ君（醍醐）みたいな感じだろうなというイメージを持っていました。5年程前に共演して以来だったんですが、撮影の前に久々に会って一緒に温泉に行ったりしたんですが、本当に何か先輩後輩の関係性みたいなのがありながら撮影できたので楽しかったです」と、撮影外でも交流があったことを語った。
改めて、神尾と醍醐の出演に対して、声を揃えて「嬉しいよね！」と語る橋本と眞栄田。橋本は「前作を観てくださった方がたくさんいらっしゃって、続編があるような終わり方だったので、本当に楽しみにしてくださってる方がいると思う。特にその方々には“サプライズ”的な感じで、こうやって楓珠とか虎汰朗とかが出てきてくれると本当に盛り上がると思う」と、ヒットした前作を共に引っ張ったキャスト陣と、またともに最新作を盛り上げることができる喜びを噛み締めた。OBキャストの2人はどのように登場し、どのように物語に絡んでくるのか？
小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊氏による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャンプ+」（集英社）で連載、同サービスで累計閲覧数1億回を初めて突破した人気作品。コミックスのシリーズ累計発行部数（電子版を含む）は400万部を突破（2025 年3月時点）した。橋本主演で2022年10月14日に公開された、実写映画『カラダ探し』は、10代・20代を中心とした口コミで拡がり、興行収入11.8億円、2022年公開のホラー映画No.1興行収入を達成。最新作はその続編となる。（modelpress編集部）
◆神尾楓珠＆醍醐虎汰朗「カラダ探し」出演決定
◆橋本環奈主演「カラダ探し」
