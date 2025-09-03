「森保監督の子供たちへのコミュニケーションさすがっす」日本代表“アメリカ始動動画”が大反響「この集結した時を観るのが好きなんよ」
YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で、米国遠征中の日本代表の練習風景動画を公開中。森保一監督が現地の子どもたちと触れ合うなど、始動日の映像を流したところ、ファン・サポーターの反応が大きかった。
南野拓実、板倉滉、上田綺世らコアメンバーも集結した影響もあり、YouTubeコメント欄やSNSに以下のような声が寄せられていた。
「ザイオンのプレーが楽しみ」
「このアメリカ合宿は佐野が遠藤を超える瞬間を見る機会になるだろう」
「写真撮影の時タキが子供達にずっと話しかけてて人間性もイケメン」
「森保監督の子供たちへのコミュニケーションさすがっす」
「この集結した時を観るのが好きなんよ」
「現地在住の方たちと交流するってとても良いと思う。日本チーム独自の習慣なのかな？ 見えないスタッフのサポートに敬意を表します」
「長友選手と久保選手のシンクロ具合好き」
「森保監督のここまでの存在になっても謙虚な姿勢は自分も見習いたいです」
「海外で活躍している選手が、日本代表に複数コンスタントにいる光景。いやぁ長生きはするもんだと思うドーハ世代」
今回、日本代表は現地９月６日にメキシコ代表と、同９日にアメリカ代表と戦う。来年のワールドカップ開催国と対戦できる貴重な機会となる。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
南野拓実、板倉滉、上田綺世らコアメンバーも集結した影響もあり、YouTubeコメント欄やSNSに以下のような声が寄せられていた。
「ザイオンのプレーが楽しみ」
「このアメリカ合宿は佐野が遠藤を超える瞬間を見る機会になるだろう」
「写真撮影の時タキが子供達にずっと話しかけてて人間性もイケメン」
「森保監督の子供たちへのコミュニケーションさすがっす」
「この集結した時を観るのが好きなんよ」
「現地在住の方たちと交流するってとても良いと思う。日本チーム独自の習慣なのかな？ 見えないスタッフのサポートに敬意を表します」
「長友選手と久保選手のシンクロ具合好き」
「森保監督のここまでの存在になっても謙虚な姿勢は自分も見習いたいです」
「海外で活躍している選手が、日本代表に複数コンスタントにいる光景。いやぁ長生きはするもんだと思うドーハ世代」
今回、日本代表は現地９月６日にメキシコ代表と、同９日にアメリカ代表と戦う。来年のワールドカップ開催国と対戦できる貴重な機会となる。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”