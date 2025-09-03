9月5日に公開される橋本環奈主演のホラー映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に、神尾楓珠と醍醐虎汰朗が出演していることがわかった。

参考：橋本環奈主演映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』本予告公開 木村佳乃が謎の女役で出演

本作は、2022年に公開され興行収入11.8億円、その年のホラー映画No.1興行収入を達成した『カラダ探し』の最新作。前作から引き続き物語の軸を担う主人公・森崎明日香役を橋本、伊勢高広役を眞栄田郷敦が務めたほか、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明らが共演に名を連ねている。監督は『暗殺教室～卒業編～』などの羽住英一郎が続投した。

新たに出演が発表された神尾と醍醐は、前作で清宮篤史役と浦西翔太役をそれぞれ演じた“カラダ探しOBメンバー”。

神尾が演じた篤史は、高広（眞栄田郷敦）と親友で、前作中では当初引きこもり気味だったものの、仲間たちと“カラダ探し”に巻き込まれるうちに次第に打ち解け、死のループから抜け出すため大きな活躍を見せたキャラクターだ。最新作となる今回も共演を果たすことになった眞栄田は、「めちゃくちゃ久しぶりに楓珠君と会ったんですけど、朝『おはよう！』という挨拶だけで、何かもう大丈夫そうだなと、そういう雰囲気を感じました」と、前作で親友役を演じた信頼関係や絆を、短いやり取りの中でも強く実感したことを明かした。

醍醐が演じた翔太は、根暗なオタク気質な性格ながら、少しずつ“カラダ探し”メンバーのムードメーカー的存在となっていくキャラクター。鈴木は醍醐との共演を振り返り、「（自身が演じた大和は）前作の中だとコタ君（醍醐）みたいな感じだろうなというイメージを持っていました。5年程前に共演して以来だったんですが、撮影の前に久々に会って一緒に温泉に行ったりしたんですが、本当に何か先輩後輩の関係性みたいなのがありながら撮影できたので楽しかったです」と、撮影外でも交流があったことを語った。

神尾と醍醐の出演に対して、橋本と眞栄田は「嬉しいよね！」と語り、特に橋本は「前作を観てくださった方がたくさんいらっしゃって、続編があるような終わり方だったので、本当に楽しみにしてくださってる方がいると思う。特にその方々には“サプライズ”的な感じで、こうやって楓珠とか虎汰朗とかが出てきてくれると本当に盛り上がると思う」と、前作を共に引っ張ったキャスト陣と、再び最新作を作り上げられる喜びを噛み締めた。（文＝リアルサウンド編集部）