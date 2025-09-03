タレントの梅宮アンナさん（53）が1日、保険会社のイベントに登場。去年公表した『浸潤性小葉がん』の検診を受けた時のきっかけを明かしました。

梅宮さんは2024年8月、乳がんのひとつである浸潤性小葉がん（ステージ3A）のため闘病していることを公表。その後、抗がん剤治療、11月に右乳房・リンパ節郭清手術を受け、12月から再び抗がん剤治療を受けていました。

乳がんの検診を受けた時のきっかけが“娘からの提案”だったことを明かした梅宮さん。「最初は更年期障害なんじゃないかなと思ったんです。症状としてはもともと均等だったはずの胸の大きさが左右違ったことだったんですけど」と告白し「朝シャワーを浴びたら、明らかに肉眼で見て右と左の大きさが違ったんですね、私の更年期ってこういうものなのかなと思って。痛いとかその時は感じなかったです」とコメント。

さらに、「当時アメリカにいた娘にLINEで（左右の胸の大きさが）違うんだよねって送ったら、“すぐ写真送れ”って言われて。裸の写真だからすごく抵抗があったけど“そんなこと言ってる場合じゃない”って言われて、絶対に顔が写らないように編集して送ったんです。そしたら“これは明らかに異常だからすぐに病院に行って”って」と検診を受けたきっかけを明かしました。

梅宮さんが登場したのは、はなさく生命保険「I'm OK? PROJECT」トークショーです。