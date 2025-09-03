◇プロ野球 セ・リーグ 巨人4-1ヤクルト(2日、京セラドーム)

巨人はヤクルトに勝利し、連敗を2で止めました。

先発の戸郷翔征投手は初回に3四球を出すなど制球に苦しみ、3回には好調のヤクルト・村上宗隆選手にタイムリーを打たれ先制を許しました。

1点ビハインドを追う巨人は4回、中山礼都選手に京セラドーム5階席のフェンス直撃の今季6号ソロホームランが飛び出し、同点に追いつきます。

5回には泉口友汰選手がヒットで出塁すると、続く岡本和真選手、岸田行論選手が四球を選び満塁のチャンスをつくったところで吉川尚輝選手も四球を選び押し出しで2ー1と勝ち越しに成功します。

さらに8回、代打の丸佳浩選手のヒット、キャベッジ選手の四球で迎えたチャンスの場面。泉口選手がこの試合3本目となる2点タイムリー3ベースヒットで4-1とし、試合を決める貴重な追加点を挙げました。

先発の戸郷投手は6回114球を投げて、4安打3奪三振6四球1失点で粘投。その後はケラー投手、大勢投手とつなぎ、9回を守護神のマルティネス投手が三者凡退で締めくくりました。

巨人は大阪でのホームゲーム初戦を白星で飾り、戸郷投手は今季5勝目を手にしました。