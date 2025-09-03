◇バレーボール男子世界選手権壮行試合 日本-ブルガリア(2日〜3日、有明アリーナ)

バレーボール男子日本代表(世界ランク5位)はブルガリア(同15位)との壮行試合第1戦でストレート勝利しました。

ネーションズリーグではベスト8で敗退した日本は、対戦相手のブルガリアとはこれまで30勝31敗とほぼ互角の戦いを行ってきました。直近では6月にブルガリアで行われたネーションズリーグ予選ラウンドで対戦し、日本は完全アウェーの中でストレート負けを喫していました。

第1セット、日本は郄橋藍選手のサービスエースなどで序盤を優位に進めましたが、中盤に連続失点して15-15の同点に。それでも宮浦健人選手がサービスエースを決めるなど流れをつかみ、25-20でものにします。

第2セットはブルガリアに先行を許しましたが、日本も粘り強く食らいついて中盤に逆転。最後は小野寺太志選手のブロックが決まって粘るブルガリアを振り切り、26-24でこのセットも取りました。

第3セット、日本は石川祐希選手のスパイク、宮浦選手のサービスエースなどでリードを奪う展開に。そのまま勝ちきり、セットカウント3-0(25-20、26-24、25-20)でブルガリアにストレート勝利しました。

この試合はストレートで試合が決まったため、追加でボーナスセットを実施。その第4セットも日本が25-15でものにしています。

日本は3日にもブルガリアと第2戦を行い、6日と7日にはイタリアとの壮行試合を戦います。12日からフィリピンで開幕する世界選手権では予選リーグでプールGに入っており、カナダ、トルコ、リビアとの試合に臨みます。