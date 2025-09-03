ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手が横浜市内の所属ジムで練習を公開。アフマダリエフ戦へ向け集まった報道陣を前にシャドー、ミット打ちを披露しました。

9月14日に名古屋・IGアリーナにて開催される「トリプル世界タイトルマッチ」でWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ選手(ウズベキスタン)との団体内統一戦を控えている井上選手。

決戦まで2週間を切り現在のコンディションを問われると「毎度言っていますが、過去イチ。今回はスパーリングパートナー、内容を含めすごくいい内容でここまでトレーニングを積めてきた」と自信をのぞかせます。

井上選手が「過去最大の強敵」と称するアフマダリエフ選手はアマチュア時代、15年の世界選手権で銀メダル、16年のリオデジャネイロ五輪で銅メダルを獲得。18年3月にプロデビューを果たし、20年1月にWBA・IBF世界スーパーバンタム級王座を獲得しています。

前日公開練習を行ったアフマダリエフ選手の“総合力では上回ってる”という発言に対し「そこに関しては的を外してる、総合力は絶対に負けてない」と否定した井上選手。

また、今回の試合のテーマについては「どんな勝ち方でも必ず勝ちを手にする。KOにこだわらずに勝つことだけを目的にして試合を進めていきたい」と、力強く話しました。