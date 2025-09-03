8月にオープンしたコッペパン専門店。

オーナーは、挑戦する姿を娘に見せようと奮闘する女性です。

香ばしい匂いとともに、次々と焼きあがるのは…。

すべてコッペパンです。

諫早市福田町にオープンした「コッペんどっと」。

北海道発祥で、横浜にも店を構えるコッペパンの専門店が、長崎初上陸です。

オーナーは、吉水 千春さん 37歳。

（コッペんどっと 吉水 千春さん）

「昔、給食で出てたコッペパンの印象と全く違って、ふんわりしっとりしているコッペパンをぜひ長崎で、皆さんに食べていただきたいと思った」

子どもの頃からお菓子やパン作りが好きで、諫早農業高校では食品製造を学びました。

学んだからこそわかる苦労から、卒業後は全く別の業界に…。

おととし1月には、長女の陽咲ちゃんが誕生。

子育てに仕事にと忙しい日々を過ごす中、「娘が自慢できる母親になりたい」と考えるように。

（コッペんどっと 吉水 千春さん）

「一生懸命働いている姿、そして自分の夢をあきらめず挑戦する姿を見てほしい」

そして、昔からの夢だった “パン屋への挑戦” を決意しました。

（コッペんどっと 吉水 千春さん）

「パン屋などの店で働いた経験がなかったので、フランチャイズのノウハウを勉強して、オープンすることを選んだ」

横浜の店舗でおいしさに感銘を受け、長崎の人にもこの味を知ってほしいと開店を決めました。

コッペパンは、毎朝店舗で生地から作ります。

北海道産の小麦粉やバターなどを使って、約200℃であえて薄い焼き色に仕上げると、食感はしっとりふわふわに。

オーダーを受けてから。パンに具材を挟んで提供します。

メニューは、おかず系やお菓子系などあわせて30種類以上。

おかず系で一番人気なのが、北海道名物の鶏のから揚げを挟んだ「鶏ザンギ」です。

（コッペんどっと 吉水 千春さん）

「甘酢とタルタルソースがかかっている。タルタルと(甘酢)ソースが合って、チキン南蛮みたいな味。ひとつ食べると、お腹いっぱいになる大きさ」

お菓子系のイチ押しは「北海道プレミアム塩ミルク」。

塩ミルクは、バターや練乳などを使って店舗で手作りしています。

たっぷりのホイップクリームとミカンをサンドした「みかんホイップ」

パンを揚げて、きなこをまぶしたあげパンも人気の商品です。

（コッペんどっと 吉水 千春さん）

「ふんわりしているので、お年寄りも食べやすい柔らかさ。

世代を問わず皆さんに食べていただきたい。落ち着くなぁ。いつでもまた行きたいなぁという店にしていきたい」