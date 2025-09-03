8月31日に「高校野球女子選抜 vs イチロー選抜」

「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」が8月31日、バンテリンドームで行われた。9回1安打で完封するなど真剣勝負に徹したイチロー氏に、米国でも衝撃が広がっている。

イチロー氏は「1番・投手」で先発出場。初回にまさかの2死球と波乱の立ち上がりだったが、7回2死まで無安打投球。1安打は許したものの、圧巻の完封劇を見せた。

米大手放送局「NBCスポーツ」でNBAとWNBAのアナリストを務めるトリスタ・クリックさんは1日、自身のインスタグラムを更新。米でも殿堂入りしたイチロー氏と、女子高生の真剣勝負を称えた。

「日本の野球は素晴らしくて、これが今年の一番お気に入りかもしれない。イチローと他の元オールスター選手3人が女子高生チームと対戦し、イチローが投球した。彼は最初の打者の、肋骨に死球を当てただけでなく、7回までノーヒットノーランを続けた。イチローの闘志は伝説的ね」

文章とともにイチロー氏の鬼気迫る表情の写真、動画を公開すると米ファンからは様々な声が上がった。

「これを100％サポートする。彼らが女子チームを真剣にとらえてピッチングし、まるで同等のようにプレーしたことになる。素晴らしい」

「先日、日本のニュースのハイライトを見たけど、高校生でイチローからヒットを打つと想像したらどう？ 一生忘れられない思い出だ」

「これは最高だな」

「この高校生たちは高い技術がある！」

「イチローに当てられたら、残りの人生でそのアザを洗うことはない」

「イチローはアメリカのスポーツ界におけるアジア人の先駆者なだけでなく、女性のスポーツ参入の先駆者でもある。偉大な人物だ」

「わざとなわけない！ それでも面白い（笑）」

試合はイチロー氏の快投だけでなく、松井秀喜氏も豪快な本塁打を放ち、KOBE CHIBENが8-0で勝利した。



（THE ANSWER編集部）