自身も大会に出場した経験を持つ五味渕委員長＝２７日、川崎市幸区

若手技術者の登竜門とされる「かわさきロボット競技大会」が７日、川崎市産業振興会館（同市幸区）で開かれる。技術力に自信のある若者が全国各地から集い、熱き戦いを繰り広げる。３０回目を迎える記念大会で、個性的なロボットによる特別戦なども行われる。

新潟から兵庫まで各地から集まった１３３チームが参加。このうち事前審査を通過した学生４９チーム、社会人２０チーム、昨年の大会で優勝、準優勝した３チームの計７２チームが予選を戦い、勝ち残った１２チームで決勝トーナメントを競う。各チームが趣向を凝らして生み出したラジコン型ロボットが白熱したバトルを展開。相手のロボットを１０秒間倒したり、リング外に押し出したりしたチームが勝利となる。

大会は１９９４年、市制７０周年記念事業として始まった。エンジニアを志す若者たちの交流の場や、ものづくりや製造に関わる市内外の企業と若者をつなぐ場としても大切にされてきた。コロナ禍の２０２０年と２１年は密集を避けるため中止を余儀なくされたが、関係者の「伝統ある大会を続けていきたい」との思いが再開につながり、その後も回を重ねてきた。