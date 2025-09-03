待ってたよーーーッッ！！【ミスド】好きは要チェック♡「55周年記念ドーナツ」

創業55周年を迎えた【ミスタードーナツ】では、今年に入ってからさまざまな「55周年記念ドーナツ」を販売しています。8月6日より期間限定で販売中の「ニューホームカット」も、55周年を記念して生まれたドーナツの1つ。そこで今回は、創業当時の味が楽しめる新作ドーナツを紹介します。

飽きのこないシンプルな味わい

ホームカットの懐かしい味わいを感じるなら「ニューホームカット ハニー」がおすすめ。卵のコクとバニラの香りを感じるドーナツ生地をグレーズでコーティングしただけのシンプルさが、ほっと安心できるような懐かしい味わいを楽しませてくれます。

懐かしさも新しさも感じられるフレーバー

今回のリニューアルで新たに登場した「ニューホームカット あんバター」。北海道あずきを使用した優しい甘みのあずきあんとバターフィリングをサンドしています。公式サイトによると、バターフィリングにはフランス産岩塩を使用しているんだとか。バターと岩塩の塩気によって、あずきの甘みがより際立ちそうです。

シナモンの香りがアクセントに

オプションアイテムの1つ「ニューホームカット シナモン」は、ショップによっては取り扱いがない場合もある商品なんだとか。シナモンはハニーと同じく創業当時に販売されていたフレーバーなので、創業時の味わいを楽しみたい方は、こちらもぜひお見逃しなく。

たっぷりのバタークランチが幸せ

レギュラーメニューの「ゴールデンチョコレート」でおなじみのバタークランチをトッピングした「ニューホームカット バタークランチ」。クセになるカリカリ食感 × しっとり生地の組み合わせに@yuumogu22さんは「めちゃくちゃ美味しい」と大絶賛しています。

創業当時の味を知らなくても、懐かしさを感じられそうな【ミスタードーナツ】の「55周年記念ドーナツ」。ドーナツ本来のシンプルな素材感とトッピングは、きっと何度でも食べたくなるはず。販売期間は2月下旬までなので、ぜひこの懐かしさを体験してみて。

writer：河合 ひかる