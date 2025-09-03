保護子猫を初めて抱っこしながら、優しく撫でてみると…？微笑ましすぎる子猫の反応に、思わずニヤけてしまうと反響を呼んでいます。

【動画：元野良の赤ちゃんネコを抱っこしてみた結果…保護して２日とは思えない『まさかの表情』】

保護子猫のハルカくん

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に登場したのは、保護2日目を迎えたモフモフな長毛子猫の「ハルカ」くん。先に保護されていた兄妹のアズマくんとベニちゃんから1か月遅れで保護されたそうです。

時々「シャー」が出てしまうそうですが、ハルカくんに攻撃の意思はなく、投稿主さんが触れることもできるのだとか。むしろ撫でられるのが好きなようで、気持ち良さそうな表情を浮かべていたといいます。

病院と初めてのおもちゃ

この日は病院に行き、ウイルス検査とワクチン接種を頑張ってくれたというハルカくん。帰宅後は投稿主さんから、なでなでとご褒美のおやつをもらったそう。数日後に行う検便で問題がなければ、アズマくんとベニちゃんと過ごせるようになるそうです。

生まれた時からお外で生活していたハルカくんは、おもちゃを見るのも、もちろん初めて。青と白2色の羽根付きの猫じゃらしを「これなあに？」と、匂いを嗅ぎつつ不思議そうに見つめていたのだとか。目で追っていて興味はあるようなので、もう少し慣れれば遊んでくれそうです。

抱っこ＆なでなで

続いて、初めて抱っこをしながら撫でてみると…。ハルカくんは初めての体験に戸惑っているのか、キョトン顔に！目を見開いたお顔でされるがままになっている姿は、思わずニヤけてしまうほど可愛さ満点です。

ハルカくんは嫌がったり逃げたりすることもなく、投稿主さんのお膝の上でなでなでを心地良さそうに受け入れてくれていたそう。ベニちゃんもお膝の上が大好きとのことなので、もしかしたら一緒に甘えている姿が見られる日も、近いかもしれませんね！

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、保護猫さんたちが幸せを掴むまでの日々の様子が投稿されています。ハルカくんがアズマくんとベニちゃんのもとへ合流を果たした時の様子なども、観ることができますよ。

