動きやすさとデザイン性を両立した一着で夏のレジャーを楽しもう！【フィラ】ラッシュガードセットがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
水辺でも快適に過ごせて、体型カバーも叶えてくれる【フィラ】のラッシュガードセットをAmazonでゲットしよう！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
シンプルな長袖ラッシュの水着セット。スタンドカラーのラッシュ首元はハーフジップ開き。脇に3mmのカラーラインが入っています。胸にFILAのロゴプリント。胸裏部分は挿入式のカップが付いていて、お好きなカップに入れ替えも可能。パンツ前部分全体にも胸部分と同じ伸びの良い裏地をつけています。トップスがめくれ上がりにくい仕様。ウエストは内側の紐で調節できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
長袖トップスとショーツの上下セット。スタンドカラーとハーフジップ仕様で、首元の日焼け対策と着脱のしやすさを両立している。
→【アイテム詳細を見る】
胸裏には挿入式カップ付きで交換も可能。パンツ前面にも伸縮性のある裏地を配し、快適なフィット感を実現している。
トップスはめくれ上がりにくい構造で水中でも安心。ウエスト内側の紐でフィット感を調整でき、アクティブな動きに対応する。
→【アイテム詳細を見る】
ポリエステルとポリウレタンの混紡素材を使用し、軽量で速乾性に優れる。ジムやプール、海水浴まで幅広いシーンで活躍する。
水辺でも快適に過ごせて、体型カバーも叶えてくれる【フィラ】のラッシュガードセットをAmazonでゲットしよう！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
シンプルな長袖ラッシュの水着セット。スタンドカラーのラッシュ首元はハーフジップ開き。脇に3mmのカラーラインが入っています。胸にFILAのロゴプリント。胸裏部分は挿入式のカップが付いていて、お好きなカップに入れ替えも可能。パンツ前部分全体にも胸部分と同じ伸びの良い裏地をつけています。トップスがめくれ上がりにくい仕様。ウエストは内側の紐で調節できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
長袖トップスとショーツの上下セット。スタンドカラーとハーフジップ仕様で、首元の日焼け対策と着脱のしやすさを両立している。
→【アイテム詳細を見る】
胸裏には挿入式カップ付きで交換も可能。パンツ前面にも伸縮性のある裏地を配し、快適なフィット感を実現している。
トップスはめくれ上がりにくい構造で水中でも安心。ウエスト内側の紐でフィット感を調整でき、アクティブな動きに対応する。
→【アイテム詳細を見る】
ポリエステルとポリウレタンの混紡素材を使用し、軽量で速乾性に優れる。ジムやプール、海水浴まで幅広いシーンで活躍する。