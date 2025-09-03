ジムの受付嬢が「消えた」！男が恐怖した“霊的現象”と、その真実【作者に聞く】
働くなかで経験する日々の出来事を、哀愁漂うタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかりだ。
そんな青木さんのサラリーマン生活を漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』を紹介。今回は、彼が通っているジムで遭遇した、まさかの“神隠し”にまつわるエピソードだ。
ジムの受付にいた女性は、よく見かけるスタッフだったのか尋ねると、「そうなんです。受付は何人かでローテーションしているようなので、週に2〜3回ほど見かける人でした」と明かす。
その女性が「消えた」とき、どんな事態を想像したのかという問いには、「神隠し、霊的現象、もしくはそもそもお姉さんなど最初から存在していなかったのか、すべてが僕の妄想だったのかなど、いろいろな可能性を考えましたね。それはもう、怖かったです」と、当時の恐怖を語る。
■「運動なし、成果は肌艶」…今も通い続けるジムの現実
そのジムには今も通っているのか尋ねると、「今も通っています。相変わらず大浴場にしか入っていないので、成果といえば肌艶がよくなったかな？という感じです」と笑う。運動や筋トレはしていないため、「体重は増え、筋肉量は減り、脂肪はしっかりついています」と、正直な現状を明かした。しかし、「お湯につかるっていいですよね、よく寝られるようになった気がします」と、入浴の効果を実感しているようだ。
日常生活で遭遇する神隠しほど怖いものはないかもしれない。今後も“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”けれど、どこか一大事にも感じるサラリーマン生活を漫画で届けていく。乞うご期待！
