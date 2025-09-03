【きょうから】スタバに秋到来、『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』が登場
スターバックスに”秋の味覚”が到来。きょう・3日より『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』と、昨年も好評を博した『チョコレート ムース ラテ』が全国の店舗に登場する。
【写真】今年も登場！『チョコレート ムース ラテ』
『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』は、秋の風物詩である焼き芋に、煎ることで香ばしさを増したほうじ茶を組み合わせたアイスビバレッジ。焼き芋風味のソースとミルクを合わせ、その上に焼き芋風味のムースと焼き芋パウダーをトッピングした。なめらかなソースの甘みとほうじ茶の香ばしさ、さらにふわふわ食感のムースが重なり、時折ストローから飛び込むごろっとした焼き芋ソースがデザートのような満足感を生む仕立てだ。
一方、『チョコレート ムース ラテ』は、昨年と一昨年に販売され大きな反響を呼んだ一杯。エスプレッソ ローストの深みある味わいをベースに、アーモンドとヘーゼルナッツのソース、ミルクを合わせ、仕上げにチョコレートムースを重ねた。ひと口目から優しいチョコレートの甘さが広がり、エスプレッソのコクやナッツの余韻とともに秋らしいリッチな味わいを楽しめる。
『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』（Iced）はTallサイズのみ640円。『チョコレート ムース ラテ』（Hot / Iced）はTallサイズのみ600円。9月3日より全国のスターバックス店舗に登場。価格はすべて税込・店内価格。
