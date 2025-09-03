映画『カラダ探し』最新作に“OB”神尾楓珠＆醍醐虎汰朗が出演
“赤い人”に追われながらバラバラになった体のパーツを探し、すべてを見つけ出すまで同じ日を繰り返す──。恐怖のループに巻き込まれた若者たちの戦いを描く人気シリーズ最新作『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）に、前作に出演していた神尾楓珠と醍醐虎汰朗が再登場することが明らかになった。
【画像】神尾楓珠＆醍醐琥太朗の出演場面写真＆メイキングカット
前作から引き続き、物語の軸を担う主人公・森崎明日香役の橋本環奈と、伊勢高広役の眞栄田郷敦が続投。新たな“カラダ探し”に挑む高校生たちを櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明らが演じる。ここに、前作で橋本や眞栄田らと共に深夜の学校で“カラダ探し”に挑んだ清宮篤史（神尾）と浦西翔太（醍醐）が加わる。
神尾が演じる篤史は眞栄田演じる高広の親友で、前作では当初引きこもり気味だったものの、仲間たちと“カラダ探し”に巻き込まれる中で心を開き、死のループから抜け出すため大きな役割を果たしたキャラクター。
今回も再び共演することになった眞栄田は、「めちゃくちゃ久しぶりに楓珠君と会ったんですけど、朝『おはよう！』とあいさつしただけで“あ、もう大丈夫そうだな”と感じました」と、前作で親友役を演じた信頼関係が、短いやり取りの中でも確かに息づいていたことを明かす。
一方、醍醐が演じる翔太は、根暗なオタク気質ながらも次第にムードメーカー的存在となっていったキャラクター。鈴木福は“先輩”にあたる醍醐との共演を振り返り、「（自分が演じた大和は）前作の中だとコタ君（醍醐）みたいな感じだろうなというイメージを持っていました。5年ほど前に共演して以来だったんですが、撮影前に久々に会って一緒に温泉に行ったりして、本当に先輩後輩の関係性のような空気感で撮影できて楽しかったです」と、現場外での交流も語った。
神尾と醍醐の出演について「うれしいよね！」と声を揃える橋本と眞栄田。橋本は「前作を観てくださった方がたくさんいて、続編があのような終わり方だったので、本当に楽しみにしてくださっている方がいると思う。特にそうした方々にはサプライズ的に、楓珠や虎汰朗が再び登場するのは盛り上がるはず」と、大ヒット作を共に支えたキャスト陣と再び最新作を盛り上げられる喜びを噛みしめた。
OBキャストの二人がどのように登場し、物語にどう関わってくるのか。前作からのファンはもちろん、新たに『カラダ探し』の世界へ飛び込む観客にとっても必見のシーンとなりそうだ。
