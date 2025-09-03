後継ぎが娘だけはお墓の継承ができない？いまだ存在する“家制度”の名残と現行法が規定する現代家族とのギャップ

お墓を持っていたりすると、親のお墓を自分が継いだら自分の子どもに継がせるか、“墓じまい”をするかなどを考えることはあるだろう。



エンディングデザイン研究所代表の井上治代さんは、母親を亡くしお墓をつくろうとした際、後継ぎとなる子どもが姉と井上さんだけだったため、不条理な現実を突きつけられるという経験をした。それがお墓の継承について考えるきっかけになったという。



娘の場合は結婚して改姓し、家名が異なってしまうため、実家の墓を継ぎにくい。そして、やがてその墓は無縁墓になってしまう。





家や墓は永続的ではなくなった

後継ぎが娘だけというケース以外にも、未婚者や子どものいない夫婦など、昨今多様な生き方も認められつつある中で、死ぬ際はいまだ旧態依然とした“家システム”が存在する。著書『おひとりさま時代の死に方』（講談社＋α新書）から、墓を通してみていく「家制度」のほころびを一部抜粋・再編集して紹介する。

日本の墓は永続的に使用していく継承システムをとってきた。

一般的に「墓を買う」ことは墓所としての土地を買うことではなく、永代に使用する権利（永代使用権）を買うことを意味している。これらは、墓は「家族で入る」もの、家族は「連続する」ものという「永続性」が前提にあって成り立っている。

かつての直系制家族であるところの「家」がもつ本質的特徴でもある。「家」は家系上の先人である先祖を祀（まつ）り、世代を超えて永続することが期待され（連続性）、またそれを可能ならしめる「継承性」（家長権の継承、祭祀権の継承等）に際立った特質がある。

ところが、直系制家族の存続基盤は戦後大きく変容した。

夫婦制家族の理念が根づいた典型的な現代家族は、かつての日本の家制度のもとでみられたような、家の永続性を当然とする意識が希薄になった。

超世代的にひとつの地域に存続しようとしたり、家系の存続を強く求めて、メンバーを養子で補充したりすることも一般的ではなくなった。夫婦制家族一代を中心にして夫方妻方の双方の死者を想定するようにさえなっているのが現状である。

夫婦制家族は不連続の家族

そして何よりも夫婦制家族は一代限りで消滅する「不連続」の家族である。

この夫婦制家族の本質的な側面と直系制家族の基本的要件である世代的継承に基づく「連続性」を基本とした死者祭祀―墓や仏壇の継承―との間に整合性を欠き、社会的・精神的な葛藤・確執となって浮かび上がったのが1990年代だった。

家族が変容し“不連続化傾向”を強めているにもかかわらず、依然として墓は継承システムをとって連続性が求められた。そのため、1980年代に入って、継承者のいない者（子どもがいない夫婦、未婚者、離婚シングル等）には墓を売らないなどの社会問題が次第に露呈する結果となった。

また、結婚して改姓する女子は姓の違う実家の墓が継ぎにくい。それが少子化社会にあってはより顕著に現れてくる。

仏壇や墓をかかえる者同士の結婚が増えるなか、一組の夫婦が夫方妻方双方4人の親の介護や看取りをかかえる。双方の仏壇や墓などの祭祀継承を課せられるケースが増えて、妻側の家の墓の継承困難を引き起こしている。

特に、核家族がさらに核分裂して単身者や子どもをもたない夫婦が増加した1980年代後半には、こういった傾向がより一層深刻化した。

家制度が廃止されても残る問題

戦後「家制度」は廃止されたにもかかわらず、墓の継承制や慣習の中に残り、継承問題・女性問題が顕在化していた。

そして1990年ごろまでは、このような社会的問題が起こっていても、人々は「私に子どもができなかったから」「男子を産めなかったから」「結婚しないから」と、個人的な境遇と考える人が多かった。

私は現代の家族形態とは合わない墓の問題を、社会に訴えたいと思っていた。しかし、当事者にはよくわかることでも、「家墓」を代々継いでいくことが美風だと思っている人たちには、問題が見えてこない。

その深刻さをどう伝えたらいいのか…そう悩んでいたとき、家族の「ライフサイクル」という言葉・概念に出会った。

人間には、誕生して、成長して、老いて、亡くなる、といったライフサイクルがある。家族は生物ではないが、家族にもライフサイクルを想定する考え方がある。

現行法の家族は一代限り

現行民法が規定している家族は、男と女が結婚するところから誕生し、夫も妻も親の戸籍から出て二人で新しい戸籍（家族）をつくる。そのうち子どもが生まれれば家族員は増えるが、やがて子どもが結婚によって去り、晩年は「夫婦だけ」となる。

その夫婦も一緒に死なない限り、核家族の最晩年の姿は「独居」となる。そして最後のひとりが亡くなれば、戸籍でいうと「除籍簿」に移され、家族は一代限りで消滅することが約束されている。

一方、第二次世界大戦直後まで続いた明治民法での結婚は、「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」（第788条）とあって、妻が夫側の家に入っていく形態であった。

子どもが生まれ、その子が長じて結婚することになると、また妻となる人が夫の家に入る。要するに父系男子で継がれる家は、妻となる人が夫側の家に入ることで続けられていく。

このように、「家」は永続性が特徴である。現行民法が規定する家族は一代限りで終わるため構造的に大きな違いがある。

「一代性」をその特徴に持つ現代家族に、代々跡継ぎを決めて継承させる墓の継承制は適合するはずがないのである。1980年代当時は、このようなことを言っても、この構造に気づく人は稀であった。

井上治代

社会学博士。東洋大学教授を経て、同大・現代社会総合研究所客員研究員、エンディングデザイン研究所代表。著書に『現代お墓事情─ゆれる家族の中で』、『いま葬儀・お墓が変わる』、『最期まで自分らしく』、『墓をめぐる家族論─誰と入るか、誰が守るか』、『墓と家族の変容』、『子の世話にならずに死にたい─変貌する親子関係』、『より良く死ぬ日のために』、『桜葬─桜の下で眠りたい』ほか多数。