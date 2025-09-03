山形県では、３日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。３日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［気象概況］

前線が日本海西部から北日本を通って日本の東にのびており、前線上の低気圧が北海道付近を東へ進み、前線が東北地方を南下しています。前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、山形県では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。





［雨の実況］降り始め（１日１１時）から３日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）櫛引 ８６．５ミリ小国 ８０．０ミリ酒田大沢 ７２．５ミリ［雨の予想］３日に予想される１時間降水量は多い所で、村山 ６０ミリ置賜 ６０ミリ庄内 ６０ミリ最上 ６０ミリ３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、村山 １２０ミリ置賜 １２０ミリ庄内 １２０ミリ最上 １２０ミリ線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。［防災事項］山形県では、３日昼前にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、３日昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。