福岡県に不登校を経験した入学希望者が殺到している私立高校があります。在校生の約8割に不登校の経験があるという立花高等学校の生徒は、入学後「自分のペースで登校できるようになる子が多い」と齋藤眞人校長は話します。なぜ子どもたちは学校に行かないという選択をするのか。文科省の不登校に関する研究会議の委員を務め、生徒たちから「校長ちゃん」と親しまれている齋藤校長に、現状の学校や社会の問題点を伺いました。

入試日に吐いてしまう子がいる現実

── 齋藤先生が校長を勤める立花高校は、生徒の8割が小中学校で不登校の経験があると伺いました。生徒たちはどんな理由で立花高校への入学を希望して通っているのですか。

齋藤校長：小学校や中学校ではつまずいてしまったけれど、高校からは学校生活を送ってみたいという動機が最も多いです。ゲームでたとえるならば「リセットボタン」ですね。本校の、個性を認め自由でのびのびとした雰囲気に「ここならばやっていけるのでは」という思いを抱く生徒さんが多い印象です。

さまざまな意見が飛び交う授業中の様子

── 逆を言うと、通うことができず不登校になってしまった学校は自由な雰囲気ではなかったということでもありますね。

齋藤校長：あまり子どもたちの過去を否定的にはとらえたくはないのですが、やはり同調圧力ですとか、集団行動に馴染めない子たちにとって、現状の学校のあり方ではつらい思いをしてきたのだろうと想像します。子どもたちは楽しく生きる権利を持って生まれてきているはずなのですが、学校では個人より集団が重んじられる風潮がありますし、日本人特有の、多少の困難は歯を食いしばって乗り越えるものという精神性が学校では特に重要視されているのも影響していると思います。

── 困難を乗り越える話の例でいうと、受験をはじめ、親が頑張ってきたことを子どもにも頑張らせようとする風潮はたしかにある気がします。

齋藤校長：入試当日に、本校に来る途中の坂道で吐いてしまった子がいました。わずか15年ほどしか生きていない子どもをここまで追い込んでしまっていることを、日本社会はもっと真剣に考えなくてはならないと思っています。社会がこんなに学校を追い込んでしまっているのに、「その子が甘いからだ」と大人から子ども本人に問題の所在がすり替えられてしまっています。

大人の我々だって、何かと戦ってきて今の社会的な立場があるわけで、誰もがかつて、ものすごく緊張して試験や面接に挑んだ経験がきっとあると思うんです。大人も頑張った自分を認めていいはずなのですが、時が過ぎてしまうと、いつの間にか当たり前のことになってしまっている。時代が変わっているのにそれを次の世代の子どもたちにも押しつけて、彼らの頑張りをないがしろにしてしまっているように感じます。

── 立花高校は、名前を書けば合格できると言われていた時代もあったそうですね。ただ最近は受験希望者が多く、入試で選考しなくてはならない状況だと伺いました。

齋藤校長：多くの方が本校の受験を希望してくれているのですが、募集定員が決まっていますので、不合格者を出さなければならない状況です。私たちが望んでいるわけではないのですが、こうなってくると学力試験と面接試験で線引きをしなくてはなりません。「この子はどうかな」と一人ひとりを見ていくと、本来は全員が合格です。希望している子全員を合格させたいというのがおこがましくも我々の願いなのですが、それができないことが心苦しいです。

もともと本校の選抜の基準は、成績が下の子から合格させようというのがありました。うちにしか来ることができない子どもたちに扉を開ける学校でいたいという思いからです。でもそうすると、先読みした受験生の保護者が、「毎日学校に行ったら、立花には受からない」とか「通知表も、2とか3はだめ。1を取りなさい」と子どもに伝えるような動きが出てきてしまいました。ある意味で、見事にうちの考え方をわかっていらっしゃるのですが、実際にそれをされてしまうと、中学校の先生の足を引っ張ることになってしまいます。それは不本意ですので、入試に関してはシビアに判断させてもらっています。学校の理念として、勉強より大切なものがあるという思いもあるのですが、勉強がどうでもいいとは決して言っていません。その辺のあんばいが非常に難しいです。

── 実際に立花高校に通い始めた子は、不登校を繰り返すことはないのでしょうか。

齋藤校長：全員が必ず大丈夫だというわけではありません。本校でも足が止まってしまう子もいます。しかし、学校に喜んで通えるようになる子が多いのは事実です。出身の中学校の先生からは、「あの子が通えているんですか」とびっくりされます。「立花さすがだね、すごいね」と言われることが多いのですが、うちの学校が何か魔法を駆使して学校に来られるようになったわけではありません。

みなさん大事なことを見落としていると思うのですが、うちに来たから来られるようになったのではなく、うちに来た子たちが頑張って来ているだけの話で、これはすべて生徒さんたちの努力の成果です。周りも同じ環境の子がいるから、自分だけが肩身が狭い思いをして生きていた存在ではなくなるということが影響しているのだと思います。これもある意味で、逆の意味での同調圧力かもしれませんね。

学校以外の環境でも幸せな未来は描ける

── 毎年、不登校の子どもが増えていることがニュースになりますが、ここまで増え続けてしまう原因はどこにあると思いますか。

齋藤校長：不登校というものが昔より市民権を得ていて、選択肢のひとつとして認識されているということがあると思います。そして原因は何より、いつまでも体制が変わらない学校と社会が大きな原因だと考えます。日本のどこかで災害が起きて、被災した方が避難所に逃げていきますよね。この現象を不登校にたとえるとするならば、その子たちを学校に戻そうとする動きは、復旧活動が何も行われていない被災地に無理やり戻そうとすることと同じです。とても暮らしていける場所ではないから逃げてきたのに、同じ場所に帰すことが最善の方法だと思いますか。

子どもたちを守るためには、逃げてきた場所の居心地がいいこと、それと並行して被災地の瓦礫の撤去や復旧、新しく暮らしていく場所の整備が必要です。子どもたちを苦しめてしまう原因が改善しない限り、逃げたがる子どもが増え続けるのは当然の結果だと思っています。問われているのは、この社会の考え方だと強く思っています。学校に行かなかったら不幸せになるとか、絶望的な将来が待っているという思い込みをなくしていきたいです。学校以外の環境であっても、学びを続けていれば幸せな未来が描けるということは伝え続けていきたいです。自宅で学ぶホームスクールも選択肢として当たり前になるといいですね。

不登校の子どもが学校以外で学ぶ場所の整備を

── 本日もお忙しいなか取材の時間を割いていただきましたが、齋藤先生は講演などに呼ばれる機会が多いそうですね。

齋藤校長：正直、校長としては学校になるべく長くいて生徒さんたちと話したいので、複雑ではあります。でも、これは自分の社会的な使命だとも思っています。ある女子生徒さんから、「校長ちゃん、また今日も講演行くと？無理しちゃいかんよ。たまには早く帰りーよ」と声をかけられました。続けて「いつもうちたちのこと、話してくれてありがとうね」と言われたんです。

「校長ちゃんが話してくれるけん、うちのお母さんは『一生思い出したくないと思っとった過去も、あれはあれでよかったって思えるようになった』って言いよったと。せっかく私たちが流した涙やから、今、涙を流してる人にちゃんと届けてきて。大丈夫だよって言ってあげて」と。あれから10年が経つのですが、この言葉があるから、今日も自分を奮い立たせています。ひとりでも多くの人の心を救える機会になるのであれば、よしもうひと頑張りと思える私の原動力になっています。

── 2学期が始まりましたが、夏休みなど長期の休み明けに不登校になる子どもが増えると言われています。

齋藤校長：やはり長く休んでしまうと生活のリズムが変わってきてしまうのが影響すると思います。学校って、行かなければならないと思っているからしんどくなるんですよね。うちは始業式に必ず学校に行かなくちゃならない法律なんてこの国にないぞと伝えています。「来られる子はおいで。そうじゃない子は、ゆっくり休み続けてよかよ」と声をかけると、意外とみんな来るんですよ。

本校に、ちょうど夏休みが終わる前の8月31日にテレビの取材が入った際、男子生徒さんがインタビューで「学校に行くことは諦めていいから、生きることは諦めないで」と答えていました。17歳の少年の言葉です。凄すぎると思いました。学校に行かないというのは自分の命を守るための勇気ある決断だから、決して逃げていると思わなくてもいい。逃げることも、ときと場合によってはすごく大事だから、自分の命を守ることだけ考えたらいいよって。この国は「不登校」という言葉まで作って、学校に行くのが当たり前というバイアスを社会全体にかけてしまっています。学校に行かないと決めた子どもたちに対して、その勇気を認めてもらえる社会であってほしいと願っています。

齋藤校長は、未成熟であることが唯一許される子どもの時期に、社会に出たあとに失敗してほしくないと我が子を心配しすぎる家庭が多いと話します。自立とは、「ひとりでなんでもできるようになること」ではなく、助けてほしいときに人に頼れる力で、大人も人と助け合って生きていることを忘れないでほしいと語る齋藤校長。不登校をはじめとする子どもの行動には意味があり、すべて大人と社会に向けた問題提起であることを忘れてほしくないと語ります。

取材・文／内橋明日香 写真提供／学校法人 立花学園立花高等学校