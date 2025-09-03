2日、自民党の参院選総括委員会と両院議員総会が行われた。石破政権の今後について、テレビ朝日政治部の佐々木一真記者に聞いた。

━━森山幹事長が辞意を表明したことをどのように受け止めているか？

「石破政権にとっても大打撃であることは間違いない。森山幹事長は国会運営の経験も長く、野党とのパイプも太い。永田町では森山幹事長のことを“陰の総理”などと呼ぶ人もいる。今は辞任する意向を表明してはいるものの一旦“総裁預かり”になっており、今後石破総理がどういった判断をするのかがポイントだ。そして、もし本当に森山幹事長が辞任することになると、当然“後任”を決めなければいけないが今のところパッと思い浮かぶ人はいない」

━━自民党内で“後任”として名前が挙がるのは誰か？

「永田町で取材していると、小泉進次郎農水大臣の名前が頻繁に出てくる。『今の自民党への風当たりの強さ、この局面を打開できる人はもう小泉大臣しかいない』という声は実際多く聞こえてくる。ただし、小泉大臣は幹事長起用に関して『そういう話は全くない』と明言を避けている。幹事長を引き受けるということになると、相当な覚悟も必要になるだろう。小泉大臣は総裁候補としても名前が挙がるが、その点も関連してくるだろう」

━━石破総理はこれまで続投の意思を示してきたが、両院議員総会ではどのような発言をしていたのか？

「冒頭、石破総理は2つのお詫びから入った。1つは『多くの議席を失う結果となった選挙の責任』。もう1つは『石破なら変えてくれる』と期待した国民に対しての謝罪だ。その上で『地位に恋々とするものでは全くございません。しがみつくつもりは全くございません』と発言した。さらに『責任から逃れることなく、しかるべきときにきちんとした決断をする』と話をした。この言葉を“普通の政治家”の言葉として解釈すれば、『辞任』ということに等しい」

党内の“石破おろし”の状況は？

━━辞任に気持ちが傾いたということか？

「これだけ聞くと辞任に傾いているように思うが、この言葉を言う前に石破総理は『自民党は国の課題を早急に解決する使命がある』と発言。その政策として、アメリカとの関税交渉、コメ政策、防災対策を挙げた。どれも時間がかかるため、『あれ？石破総理、まだまだ続けるのでは？』という見方もある」

━━党内の“石破おろし”の状況は？

「2日の議員総会でも、旧安倍派の中堅議員が石破総理に対して『今日進退を表明しろ』と退陣を迫ったという話も入ってきている。一方で、今日、石破総理が『しかるべきときに判断する』という踏み込んだ発言をした。そのため、『今すぐに総裁選をしなくてもいいのでは？』という声も議員総会後に入ってきている。この石破総理の説明をそれぞれの議員がどのように受け止めるか。もっと言うと、石破総理の続投を認められないという議員が増えれば増えるほど、総裁選が前倒しに近づくだろう」

━━世論も総裁選前倒しに影響するか？

「実際、石破総理も世論調査で支持率が高いことを拠り所にしているようだ。実際、『党内の動きと世論の動きに乖離がある』『世論を大事にするべきでは？』という思いはあるようだ。とはいえ、衆院選、都議選、参院選と実質3連敗しているので『民意は得ていない』『自民党のトップとしてふさわしくない』という声も今後高まってくる可能性ある」

━━今後のポイントは？

「来週早々にも期限が来ると見られている総裁選前倒しの署名だ。これが自民党に所属する議員と、都道府県連の代表47人のうち、賛成が過半数172人を超えると総裁選前倒しになる。現状では過半数に届くかどうかわからない。日々刻々と状況が変わっているが、この議員総会を受けて、それぞれの議員がどちらに傾くのか注目だ」

（ニュース解説／ABEMA）