年を重ねていくと、心身にさまざまな変化が生じます。老後を元気に過ごしていくためには、どうしたらよいのでしょうか？今回は、長年高齢者医療に携わる精神科医・和田秀樹先生が、変わっていく自分の体に対する考え方や対処法をまとめた『80歳で体はこう変わるからやっておきたいこと』から、一部を抜粋してお届けします。

「近くて」「通いやすい」かかりつけ医を持とう

なんにでも相性というものがあります。「嫌だな」「合わないな」と思う医者に、我慢してかかる必要はありません。人生、我慢は禁物です。

これからは、相性のいいかかりつけ医を見つけてください。

加齢とともに心身の不調は次々に出てきます。不調を感じたときに迷わず「相談」できる医者がいるということは、大変心強いものです。

通常、かかりつけ医は、自宅に近い内科医院、いわゆる町医者がなります。何かあったときに駆け込みやすい近所の病院ということが、最大のメリットです。

大学病院の医者

ときどき、絶対に大学病院の医者に診てもらいたいと言う人がいますが、はっきり申し上げて大学病院は「治療する場所」としてふさわしくありません。

大学病院は専門分化が激しいため、患者さんを総合的に診ていく「高年者医療のスペシャリスト」がいないからです。

自分の専門以外のことは、まったくわからない。それが、大学病院の医者です。

おまけに、どの医師に診てもらうかを決めずに大学病院に行けば、あまり腕のよくない医者や経験の浅い医者にまわされてしまったりします。

地域に根差した町医者

一方、地域に根差した町医者は、大学病院の医者よりも高齢者治療の臨床経験が豊富なはずです（その割に高齢者のことをわかっていない医者がたくさんいますが）。

健康に関する日常的なアドバイスも的確にしてくれる可能性はあります。



通いやすく相性のいい医者が見つかれば、こんなに頼もしいことはないのです。

不調が起きたときに受診してみて、自分と相性が合うかどうかを確かめるといいでしょう。

いい医者と出会えると

かかりつけ医とは長い付き合いになります。いい医者と出会えると、その後の人生の安心感がまるで違ってきます。

「話を聞いてくれて、説明もわかりやすい」「愛想がいい」「一方的ではなく、治療方針を一緒に考えてくれる」、そんな医者を根気強く探してください。

頼りになるかかりつけ医と出会えると祈っています。

