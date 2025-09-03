日々の暮らしのなかで「怒り」「悲しみ」「恐れ」などの「負の感情」に振り回されていませんか？精神科医の藤野智哉先生は、「『自分の感情を自分でコントロールする感じ』がもてれば、気持ちがラクになり、生きやすくなることもあります」と話します。そこで今回は、藤野先生の著書『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』から一部を抜粋し、「嫌な気持ち」への対応をご紹介します。

上司が不機嫌なのは自分に対してだけ？ほかの人にも同じ態度？

上司からのフキハラ（不機嫌ハラスメント）に悩んでいる場合は、どう対処するべきか。

それは、何を目標とするかにもよると思います。

上司のフキハラに耐えられない、自分が過ごしやすい職場環境にしたいというのが目標であれば、一番の手段は訴え出ること。そうすれば、自分の主張が正しいかどうか認定されちゃいますから。

ただ、その結果自分が負けることもあるし、事実としてハラスメントじゃなかったという例も多くあります。

また、上司の不機嫌を解消することで本当に職場の居心地がよくなるのかという問題もあります。

自分主体でハラスメントを訴え出る人の中には、何でもハラスメントにしちゃう人、被害者のプロみたいな人がいるのも事実です。

相手のハラスメントを疑うときは、解決のためにも、自分のその認知が正しいのかしっかり評価してみる必要があります。

そもそも、上司の態度が本当に不機嫌に基づいているものなのかを見直す方法もあるわけです。

たとえば、その上司があなたに対してだけ不機嫌なのか。ほかの人に対しても同じ態度なのだとしたら、それはもう不機嫌だからではなく、そういう性質の人である可能性があります。

まずは自分の認知を疑ってみましょう

まずはフキハラだと認識している自分の認知が正しいのか、根拠を考える必要があるかもしれません。自分のとらえ方が正しいかどうかを見直してみることです。

まずは自分が相手の言動はフキハラだと思っている理由をピックアップしてみる。そのうえで書き出した内容、「あの人は私と話しているときだけため息をつく」というのが事実なのか、「会話中に舌打ちをする」のは自分のときだけなのか、それらを少し整理してみる必要があると思います。認知を疑うってやつです。

上司が誰に対しても不機嫌なのであれば、ほかの人ともコミュニケーションがうまくとれていないと思われるので、同僚に相談してみてもいいでしょう。

周りに聞いてみた結果、「あの人は気に入らないことがあるとすぐ舌打ちするよね」「私にも言うことを聞かせたいとき嫌な態度をとってくるよ」とわかれば、上司は不機嫌をあえて出しているということ。それは立派なハラスメントになりえます。

相手がハラスメントをしてくること以上に、感情を武器として使う相手について自分がどうとらえ、どう対応するかが大切。それを考えるためにも、自分の感覚を周りとすり合わせてみるというのは一つの手だと思います。

まとめ



フキハラの根拠を整理して、自分の認知は正しいのか周りの人とすり合わせをしてみましょう

家庭内でのフキハラ

職場だけでなく、家庭内にもフキハラは存在します。

職場や近所では社交的なのに、家の中ではいつも不機嫌。



（写真提供：Photo AC）

妻（または夫）や子どもが話しかけても無視する。

家事の手伝いなどを頼むと、ため息や舌打ち。

これらは当然フキハラになりえます。

そして、怒りやイライラなどの感情が表出しているわけですから、相手からのシグナルということになります。もしかすると相手はそれを出すことで言うことを聞かせようとしているのかもしれないし、こちらの行動を変えさせようとしているのかもしれません。

そういう理不尽なフキハラを受け入れてしまったら相手の思うツボです。フキハラをしてもこちらが動じないとなれば、相手も戦略を変えてくるでしょう。

ただ、なかには本当に何も考えず、動物的に不機嫌な態度をとる人もいます。怒りのコントロールができない相手の場合、こちらの言動を理解しようともしていないことが少なくありませんし、こちらがどれくらい嫌なのか、つらいのかをはっきり伝えないと気づかない可能性もあります。

嫌なことがあるとすぐ態度に出しちゃう人って、それによって相手がどれだけしんどい思いをしているかまで頭が回っていない可能性がありますから。

精神的ＤＶにもなる

とはいえ、家族を無視して口をきかないというのは、場合によっては「精神的ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）」にもなります。

「フキハラ」というと言葉が軽くなり、何でも「フキハラ」で片づけられてしまいがちですが、無視したり、舌打ちしたり、怒鳴ったりというのはフキハラというより精神的ＤＶでしょう。

そうなると難しいのは、「じゃあ、どうする？」ということ。法でとがめることができるかというと、そうはできない人が多いという残念な現実があります。

家族として共同体生活が成り立たないような相手であれば、本当は一緒にいること自体が間違いなわけですが、そこで離婚できるかというと離婚できない人が多いのも現実だと思います。

でも前述のとおり、どんなひどいことをしているのか相手が本当にわかっていない、事の重大さに気づいていない場合もあるので、伝えられるならしっかり伝えていくことは大切です。またそういった行動は、自分には大切にされる価値があるということを再確認することにもつながります。

伝える際に大事なのは、自分を主語にすること。相手を主語にして「あなたはこうです」と責め立てると、相手は「そんなことない」と、ますます怒ってしまうでしょう。

だから自分を主語にして「私はつらい」「私はこう思っています」、それだけをしっかり伝えるに限ります。

まとめ



フキハラをする本人を主語にして責めるのではなく、「私はこう思っている」と自分を主語にして伝えましょう

※本稿は、『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。