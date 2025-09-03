文部科学省によると、令和5年度の小学校における不登校児童数は13万370人で、10年前と比べて5倍増加したそうです。そのようななか、自身も不登校の経験を持つ不登校ジャーナリスト・石井しこうさんは「『頑張らなきゃ』と思うのを親がやめることは、不登校解決の一番の近道です」と語ります。そこで今回は、石井さんの著書『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』から、一部を抜粋してお届けします。

【書影】不登校解決のためのライフハックを紹介。石井しこう『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』

無理な自宅学習はしなくていい

子どもが何を学びたいかに目を向ける

子どもが不登校になると、ほとんどの親は「勉強が遅れてしまうのでは？」と心配します。でも、大切なのは「どう教えるか」よりも、子どもの「学ぶ力」を信じること。これが非常に重要です。

大人はつい「どうやって教えたらいいか」「どんな勉強法がいいのか」「どうしたら自分から勉強してくれるか」と考えがちですが、子どもは本来、ものすごい吸収力を持っています。いいことも悪いことも、どんどん学びながら成長していきます。

東京大学名誉教授で教育学者の大田堯さんも、「学習と生きることとは一体なのだ」とお話しされています。だからこそ、親は「何を教えるか」にこだわるのではなく、子ども自身が「何を学びたいか」に目を向けてあげることが大切です。

たとえば、月１万円の習い事に通わせるとします。親としては「いい先生だから毎週きちんと通わせたい」と思うかもしれません。でも、子どもは習い事の道中で落ち葉や小さな虫をじっと観察しているかもしれません。そうやって自分の興味を深め、そこからたくさんの学びを得ているのです。

大事なのは、「どうやって教えるか」よりも、子どもが「学びたいこと」を邪魔せず、支えてあげること。それが基本です。

義務教育の主な学びは１年で取り戻せる

不登校の子どもについて、「学校に行かなかったら勉強についていけなくなるのでは」と不安に思うかもしれません。でも、実際には義務教育の９年分の学びを取り戻すのに、９年もかかるわけではありません。本人に学ぶ意欲があり、健康なら、だいたい１年くらいで取り戻せるものです。ですので、たとえ長い間学校に行かず家にいたとしても、そんなに焦る必要はありません。

不登校経験者が集まると、「どの時期に勉強した？」という話になることがあります。すると、「会社に入ってからの半年間かな」とか、「大学受験前の３カ月くらいで一気に勉強した」という人があたりまえのようにいます。タイミングは人それぞれですが、集中して爆発的に学ぶ時間というのはあるので、学力の遅れ自体は、さほど心配いりません。「多くの人は１年ほどで、義務教育の主な内容はつかめる」と話す教育関係者もいます。

私が一緒に働いていた人は、小学校時代、学校には行ったり行かなかったりで、勉強もしていませんでした。それでも高校に進学し、さらに大学を目指そうとしたとき、「漢検２級に合格すると奨学金がもらえる」と知り、奨学金を得るために勉強を始めたそうです。それまで小学３年生レベルの漢字でつまずいていましたが、半年後には漢検２級に合格。このような話は決して珍しいことではありません。

また、その人に特別な能力があったわけでもありません。実際、不登校でも自分のペースで勉強を進め、最終的に大学に進学した人たちも多くいます。注目すべきなのは、本人がやる気を出すまで、周囲が無理に勉強をすすめず、何も強制しなかったことです。

まわりの大人は、「この子はいつ勉強するんだろう？」とやきもきするかもしれません。でも、無理にやらせる必要はありません。その子なりのペースを大切に見守ってあげると、勉強に対して具体的な不安を持ったときにスイッチが入ります。ですので、そのときがくるのを焦らずに待ってあげてください。

ドリルは破り捨てていい

不登校や行き渋りになると、勉強の遅れを心配し、ドリルなどで休んだ分の遅れを取り戻そうとするのも、親がやりがちな「あるある」です。でも、ぶっちゃけ、やりたくもないドリルなら、破り捨てたほうが、子どもの回復が早い！

子どもの学ぶ力を信じるとき、やはり行き渋りや不登校の最初の頃が大事です。その時期の子どもは、まだ学びの準備ができる状況ではありません。精神的に苦しんでいるときなので、そのときはいったん学びから遠ざかってあげるほうが、後の学びの意欲につながります。ですので、何もしなくて大丈夫。心配いりません。

私自身も、不登校を始めた当初はものすごく不安で、母も不安そうにしていました。そんなとき、たまたま訪問販売で高級教材を売りにきた人がいました。まだパソコンが普及していなかった頃の音声や映像教材がセットになった家庭学習教材で、「これさえあれば中学校の勉強は全部できる」と言われ、20万円くらいする教材を買ってしまったわけです。でも、結局、ひとつもやらなかったんですよね。やれなかったんです。

私の両親は設計士なので、家の中の作りをよく考えて作っていました。そのため、教材も私が一番よく通る動線上に置かれていたのですが、私はまったく手をつけませんでした。そうしているうちにだんだんと家の中の空気が重く沈んでいき、おそらく母だと思うのですが、ある日、思い切ってその教材をすべて捨てました。もしかすると、母は私に「捨ててもいい？」と聞いたのかもしれませんが、私の記憶では、ある日突然消えたという感覚です。

すると、まるで風が流れるように、家の中の空気が一気に軽くなりました。私自身もさまざまなことに興味を持てるようになり、フリースクールでの活動もしやすくなりました。あのとき教材を捨てたことは、母の英断だったと思っています。

ゲームで数学的な発想力が身につく

小学６年生の子が小学１年生の内容を学ぶのは、１年生のときに学ぶよりも理解が早く進むことがよくあります。特に１年生の勉強は、日常生活の中で自然に学べることが多いものです。

実は、ゲームもそのひとつです。たとえば『どうぶつの森』や『マインクラフト』といったゲームを楽しんでいる子どもたちは、数学的な発想にものすごく強い。

すでに多くの数学的概念を理解していることが多いので、ゲームで学んでいることと実際の学びが結びつきやすく、理解も早く進むようです。

また、学びの力で最も強いものは、「熱中すること」や「わくわくすること」です。こうした感情があるとき、学びは爆発的に進むことが多いです。ゲームなどの活動には、まさに学びの力が詰まっていると感じます。

学びたいと思ったら、ＡＩ教材が便利

９年間の学びを取り戻す方法には、さまざまな手法があります。塾に通うこともそうですし、近年ではＡＩ教材を活用する方法も有効な手段のひとつとして注目されています。

ＡＩ教材を使うと、自分の苦手な部分や強みを分析し、必要なところをさかのぼって教えてくれる点が非常に便利です。



（写真提供：Photo AC）

学びのポイントのひとつは、どれだけ正確にさかのぼって学習できるかです。学びは積み重ねが大切ですが、どこかでその積み重ねが抜けていることがあり、その抜けている部分を見つけて提示するのが、技。これは、ベテランの先生方が最も得意とする部分だと思いますが、最近ではＡＩの提案も精度が高く、ＡＩ教材を使うことで学力が向上するケースも増えています。

たとえば、受験を目指して塾に通い、テストを受けた際、偏差値35だった子が、１年後に60に上がったという事例もあります。ＡＩ教材で学びたいと思ったときは、『すらら』や『スタディサプリ』などが有名です。

お好み焼きを焼けたら、勉強を始めるタイミング？

勉強を始めるタイミングは、本人が「勉強したい」と言い始めたときだと、私は常々言っています。学ぶことは楽しいものであり、心が回復すると、自分で知りたいという意欲が自然に湧いてきます。年齢に合ったことを知らないと、恥ずかしさが出てきて「勉強したい」と思うようになることもあります。だからこそ、本人がその気になったタイミングで進めるのが最適なのです。

私が勉強を始める指針としているのは、その子がお好み焼きを作り始めるタイミングぐらいがいいだろうと思っています。不登校になった子どもたちは、最初のうちは料理を作る元気がありません。しかし、少し心が回復すると、まず挑戦するのがクッキーやパン作りです。これらは決められた分量どおりに作れば失敗が少ないため、安心して取り組める料理だからです。

でも、お好み焼きは分量をそれほど厳密に量らなくても大丈夫。フリースクールで作るときは、野菜を切る人、たねを作る人、混ぜる人、ソースを作る人など、分担作業で進めます。いろいろな人が自分のやり方で進めても、最終的には「何とかなるさ」と思えるのがお好み焼きです。

何も作れなかった状態から、まずは失敗の少ないクッキーやパン作りに挑み、やがて、「何とかなるさ」のお好み焼きに変わったとき、その子の世界は広がっているはず。心が回復すれば、新しいことにも挑戦できるようになり勉強への意欲も生まれます。そのときその子が学びたいと思えたら、それが勉強を始めるタイミングなのだと思います。もちろん、料理を作るのはフリースクール内にかぎらず、家庭内で一人で作るのでも同様のことが言えます。

どんな教育を与えるのかではなく、子ども自身が日々の生活で何を学んでいるかに注目してみませんか？

意味がないと思っていたYouTubeやゲームからも多くのことを学んでいるから安心して。

※本稿は、『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。