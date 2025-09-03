“恥じらいバニーガール”ときちゃん、水着を脱ぎ捨て全裸に 超絶脱ぎっぷりを激写
グラビアインフルエンサーとして活躍する人気TikToker・ときちゃんの2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』が、8月29日に発売された。2022年の「恥ずかしがるバニー動画」のバズをきっかけに注目を集め、以降グラビア界を盛り上げてきた彼女にとって、待望の新作となる。
【写真】ときちゃん「崖っぷちですっぽんぽんに!?」
今回のロケ地は台湾・台南。タイトルの由来について担当編集は「灼熱の台南でときちゃんが気前よく全てを脱いでくれた瞬間、トンボが楽しそうに彼女の周りを飛んでいて、その光景が“降りてきた”」と明かし、“むきだしでありのままのときちゃん”を表現した1冊に仕上がったという。
写真集では、商店街で撮られた谷間チラリのカットや、グリーンのショートパンツ姿のヘルシーショットから、葉っぱだけを身にまとった全裸カット、セクシーなランジェリー姿まで、多彩な表情を披露。さらに台湾到着後すぐの断崖絶壁では水着を脱ぎ捨て、全裸で大自然を楽しむ姿も激写されている。
タイトル通り“ネイキッド（むきだし）”な魅力を詰め込んだ本作は、ときちゃんの無邪気さと大胆さを余すところなく収めた意欲作となっている。
