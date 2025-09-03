プロ野球パ・リーグは2日に各地で3試合が行われ、奪三振ランキングトップ3の投手がそろって好投しました。

試合前の時点では、日本ハム・伊藤大海投手が157奪三振でランキングトップ。ソフトバンク・モイネロ投手が150個で2位、西武・今井達也投手が149個で3位に位置していました。

伊藤投手はロッテ戦に登板。3回までに5点の援護を受けた伊藤投手は、ロッテ打線相手に6回まで無失点に抑えます。7回にソト選手に2ランを浴びましたが、この試合は7回121球2失点で13勝目をあげ、6奪三振を記録しました。

モイネロ投手はオリックス戦に先発。初回、廣岡大志選手に先頭打者ホームランを浴びましたが、その後は得点を与えず。6回122球1失点で、6つの三振を奪いました。

そして最も好投したのが今井投手。楽天相手に9回をちょうど100球で完封勝利し、10奪三振をマークしました。

この結果、奪三振数は伊藤投手が163個、モイネロ投手が156個に。そして今井投手は159個とし、モイネロ投手を抜いてランキング2位に浮上しました。ハイレベルな争いが繰り広げられているパ・リーグ奪三振ランキングから今後も目が離せません。