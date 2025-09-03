¡Ö¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿ °Å¾ÚÈÖ¹æ ½ñ¤¤¤¿»æ¡×¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀÚ¤Ê¤¤¡È¹âÎð¼Ô¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤¬¤º¤é¤ê¡ª Âç¿Íµ¤¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼ÀîÌø¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢º£Ç¯¤âÅÐ¾ì
¡ÈÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¡É¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ¤Áê¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡ÖÍÏ·¶¨¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼ÀîÌø¡×¡£¤½¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÀîÌø¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ø¥·¥ë¥Ð¡¼ÀîÌø15 ¾óËº¤ìÁö¤Ã¤ÆÅ¹¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¶¨²ñ¡¢¥Ý¥×¥é¼ÒÊÔ½¸Éô¡§ÊÔ½¸/¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÇÂè25²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼ÀîÌø¡×¤Ï¡¢2001Ç¯¤è¤êËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀîÌø´ë²è¡£¹âÎð¼Ò²ñ¤ä¹âÎð¼Ô¤ÎÆü¾ï¤òÂêºà¤È¤·¡¢¼«ºî¤ÎÌ¤È¯É½ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤À¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤è¤êÂ¿¤¤1Ëü5261¶ç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼ÀîÌø¡×¤Ç¤Ï¡¢Ï·¤¤¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¡¢»þ¤Ë¼«µÔÅª¤ËÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹ÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡È¤ªÃ£¼Ô¥Ñ¥ï¡¼¡É¤¬Á´³«¡£¡ÖÏÓÎ©¤ÆÉú¤» Éú¤»¤¿¤é¤º¤Ã¤È Éú¤»¤¿¤Þ¤Þ¡×¡Ö¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿ °Å¾ÚÈÖ¹æ ½ñ¤¤¤¿»æ¡×¡Ö¿¶¤ê¹þ¤á¤ë ¶â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é ¶ìÏ«¤»¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¤¡ÈÏ·¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë±Ó¤ó¤À¶ç¤¬ËþºÜ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤âÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡ÖÄêÇ¯¸å Íª¡¹¼«Å¬¤Ï ºÊ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤ ¤ä¤µ¤·¤¤ºÊ¤¬ Ç¤ËÊ¹¤¯¡×¡Ö¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç µÕÅ¾¤·¤¿¤Î¤« ºÊ¤¬¥Ü¥¹¡×¡ÖºÊ¤ÎÇã¤¦ ²¶¤è¤ê¹â¤¤ ¸¤¤ÎÉþ¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤ËÉ×ÉØ´Ö¤ÎÎÏ´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¶ç¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»þ»öÅª¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£ÊÆÉÔÂÌäÂê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡ÖÈ÷ÃßÊÆ Â¹¤¬Ê¿¤é¤² µ¢¤Ã¤Æ¤¯¡×¤ä¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç½é¤á¤ÆÄÉ²Ã¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç ¤¹¤Ù¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤Ç ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤Î°ìÎã¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È »È¤¨¤º²ó¤ë ¼÷»Ê¸«¤Ä¤á¡×¡Ö¥¢¥ì¥¯¥µ¤Ë ¤Þ¤º¤Ï¿Ò¤Í¤ë Æþ¤ì»õ¤É¤³¡©¡×¡ÖÇÛÁ·¤Î ¥Í¥³¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë Éã¤ª¼µ·¡×¡ÖÏ·¿Í²ñ LINE¤Ç¤¤ì¤Ð Âç¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ºòº£¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¼Ò²ñ¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ó¤ó¤À¶ç¤â¿ôÂ¿¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Ç¯¤Î¡ÖÍÏ·¶¨¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾Ð¤¦¤³¤½ »ÜÀß¤Ë¹á¤Û¤ê Ï·¤¤¤¿¤Î¤·¡×¡£Ï·¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¸³è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ë¤â±è¤Ã¤¿¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê°ì¶ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼ÀîÌø¡×¤Ë¤Ï¡¢°ì¸«¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢Âª¤¨Êý°ì¤Ä¤Ç¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£²¿¤«¤È°Å¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÂ¿¤¤À¤¤ÎÃæ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¼¤ÒÆ±ºî¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
イラスト●古谷充子