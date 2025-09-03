尾行スキルがイケメン探しに役立つ!? イケメン好き女性2人が探偵体験／もう楽しいことしかしたくないから、イケメンに会いに行った。
いつも「なにか楽しいことないかな？」と思っていませんか？ 待っているだけでは、日々はなかなか変わらないもの。一歩外へ踏み出せば、そこには思わぬ出会いもあるかもしれません。
【漫画】『もう楽しいことしかしたくないから、イケメンに会いに行った。』を第1回から読む
30代半ば、独身、仕事をひたすら（？）がんばる日々…。著者・サチコ（レズビアン）と担当編集・M田（無表情）が、日々の癒やしとトキメキを求め、イケメンを探して都内をさすらう、欲望丸出しコミックエッセイです。
ダンス教室、大学のミスターコンテスト、壁ドンカフェ、芸能人の握手会、紅茶教室、レーサー体験、人力車で浅草めぐり…あらゆるところでやりたい放題！
イケメンおっかけコミックエッセイ「BURACHIN」シリーズの第2弾。同世代女性はきっと、笑いと共感をえられること間違いなしです！
※本記事は『もう楽しいことしかしたくないから、イケメンに会いに行った。』（竹内佐千子/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました
