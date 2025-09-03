»³ºêÎçÆà¡¢·ÄÂç¼õ¸³»þ¤ò²óÁÛ¡ÖÊÙ¶¯¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡Ä¡×Çº¤ß¹ðÇò
¸µÇµÌÚºä46¤Î¥¿¥ì¥ó¥È»³ºêÎçÆà¡Ê28¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½é½Ð±é¡£Âç³Ø¼õ¸³»þ¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
»³ºê¤Ï·ÄÂç´Ä¶¾ðÊó³ØÉô¤òÂ´¶È¡£¡Ö¼õ¸³À¸¤Î»þ¤ËÈ©¤¬¹Ó¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÙ¶¯¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢²µ½÷¿´¤Ç¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¡¢Âç³Ø¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯Íî¤È¤»¤Ð¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»³ºê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î´èÄ¥¤ê¤ËÊó¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤Ï¡Ö¼õ¸³¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÍÌ¾¿ÍSP¡×¡£MC¤ÏÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡£¥²¥¹¥È¤Ï°ÂÌîµ®Çî»á¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢³§Æ£°¦»Ò¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢ÉðÅÄ¿¿°ì¡¢Äáºê½¤¸ù¡¢Í§Íø¿·¡¢ÊÌ½êÅ¯Ìé¡¢¾¾Èø°ÍÎ¤²Â¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÂ¼¾å¡¢»³ºêÎçÆà¡¢²£»³¤À¤¤¤¹¤±¡£