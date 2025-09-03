タレント大久保佳代子（54）が、2日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。大学受験時のモチベーションについて語った。

大久保は国立の千葉大を卒業している。「やっぱ恋とかしたい時期じゃないですか。私、当時高校3年生で、勉強すごいやってる時だったんですけど。教育実習生が来たんですよ。一橋大学の先生が」と切り出した。

そして「めちゃめちゃイケメンで。ちょっと休みがあると女の子たち集めて、公園に遊びに行くような人で。私の中では『今は駄目だ』と。生徒と先生の禁断の恋だと」と当時を回想。

「でも卒業して東京の大学に行ったら、ふと渋谷のスクランブル交差点で『あっ』って出会って恋に落ちていくんだっていう妄想で頭パンパンにしながら、何とか勉強。それが一番のモチベーションでした」と明かした上で「恋したいとか、ゲロはきそうなぐらい悶々としちゃうんですよ。エネルギーが」と続けた。

今放送は「受験を勝ち抜いた有名人SP」。MCは明石家さんま。ゲストは安野貴博氏、大久保佳代子、皆藤愛子、レインボーのジャンボたかお、曽野舜太、武田真一、鶴崎修功、友利新、別所哲也、松尾依里佳、マヂカルラブリーの村上、山崎怜奈、横山だいすけ。