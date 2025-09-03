

中国の長寿村で見つかった乳酸菌とは（写真：Luce／PIXTA）

「腸活」を掲げるヨーグルトやサプリメントの広告が急増している。免疫強化、メンタルヘルスの改善、美容など、多彩な効能が強調され、市場は急拡大している。

その背景には、腸内細菌叢（腸内細菌の塊）が心身の健康に大きな影響を与えることが、さまざまな研究によって明らかになったことがある。

腸の病気、糖尿病、肥満と腸内細菌

例えば、潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患の患者の腸では、健常者の腸と比べて腸内細菌の多様性が低下し、短鎖脂肪酸を産生する善玉菌が減少している。その一方で、病原性菌が増加することが報告されている。

2型糖尿病や肥満でも腸内細菌叢の変化が確認されており、インスリン抵抗性やエネルギー代謝に影響を及ぼすと考えられている。

がん領域でも重要な知見が得られている。

オプジーボなどの免疫チェックポイント阻害薬の効果は、患者の腸内細菌叢の構成によって左右されることが臨床的に確認されている。

特に Akkermansia muciniphila （アッカーマンシア・ムシニフィラ）という菌種が存在すると、奏効率（治療でがんが縮小・消失した割合）が高まるとされ、治療成績を左右するカギとして注目されている。

なかでも近年、注目を集めているのが「腸-脳相関」である。腸内細菌が作り出す代謝物や炎症シグナルが中枢神経系に作用し、神経疾患の進行に関わる可能性が報告されているのだ。「腸は第2の脳」とも呼ばれる所以でもある。

腸内細菌の研究が進展した背景

腸内細菌叢の研究が飛躍的に進展した背景には、計算能力の向上がある。

ヒトの腸内には数百兆もの細菌が共生しており、そのゲノム総量はヒトゲノムをはるかに上回る。従来の計算技術では、この膨大なデータを解析することは困難だった。

ところが近年、スーパーコンピュータやクラウド基盤を活用した大規模演算処理が可能となり、腸内細菌叢の同定から、腸内細菌が担う代謝経路や機能的ネットワークの動態まで解明できるようになった。

日本でもスーパーコンピュータ「富岳」を用いた腸内細菌研究が進められており、膨大な遺伝子データを統合解析することで、炎症性腸疾患やがん、精神疾患と腸内細菌叢の関係が明らかになりつつある。

腸内細菌叢研究を世界的にリードする国の1つが中国である。その背景には、膨大なデータを解析できる計算能力の高さがある。

中国はスーパーコンピュータの性能や稼働台数で世界トップクラスに位置し、腸内細菌ゲノムやメタボローム（代謝物の包括的解析）などの膨大なデータを処理できる体制を整えている。

国家的な研究投資や産学連携も強力で、腸内細菌と疾患の関連解明、治療応用の臨床試験まで迅速に展開できる環境が整っている。

そんななか、中国農業大学を中心とした研究チームから「腸-脳相関」に関する興味深い2つの臨床研究が発表された。

それは中国の南部に位置する広西チワン族自治区の「長寿の村」として知られる巴馬（バマ）で発見された腸内細菌（Bifidobacterium animalis subsp. Lactis A6：BBA6＝ビフィドバクテリウム・アニマリス subsp. ラクティス）を用いたものだ。

本稿では詳述しないが、基礎研究のレベルでは、BBA6は腸と脳をつなぐ「腸内細菌-脳軸」を介して作用することが知られていた。今回、紹介する2つの研究は、人に用いた場合の効果を調べたものである。

BBA6投与で「うつ」は改善するか？

最初の研究は、中国の総合科学誌『Science Bulletin』誌オンライン版に4月21日に発表された。この臨床試験では、107人のうつ病患者がランダムに2群に分けられ、8週間にわたってBBA6、あるいはプラセボ（偽薬）が投与された。

データは、便秘がある人とない人に分けて解析。すると便秘がない人では効果に差が見られなかったが、便秘がある人ではBBA6を飲んだグループのほうが、うつ症状も便秘も改善していた。

具体的には、うつ病の重症度を測る指標（ハミルトンうつ病評価尺度：HAMD-17※点数が低いほうが正常）が、BBA6を飲んだ人では平均9.48点、プラセボでは12.77点となり、その差は統計的に有意だった。

HAMD-17の3点の差は、夜眠れなかった人が少し眠れるようになったり、食欲や気分が少し回復して家事や散歩ができるようになったりする程度の改善を意味する。

さらに該当する被験者の腸内細菌叢を調べると、乳酸菌やビフィズス菌が増えていることが確認された。血液や便では「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンが増え、気分を悪化させる物質キヌレニンが減っていた。

研究チームは、「BBA6はトリプトファン代謝を調整し、セロトニンを作りやすくし、キヌレニンを抑える働きをしている」と考察している。

うつ病と便秘の関連は、以前から注目されてきた。全米健康・栄養調査（NHANES）の解析によると、うつ病患者では慢性的な下痢や便秘を伴う頻度が高いことが明らかになっている。

ただ、これまでは両者の関係がはっきりしなかった。うつ病だから便秘になるのか、便秘だからうつ病になるのか、わからなかったのだ。今回の研究では、BBA6の投与で便秘が改善されたとともに、うつ症状も改善した。

この事実は研究者の考察にあったように、便秘による腸内細菌叢の乱れがトリプトファン代謝を阻害し、セロトニンやキヌレニンの濃度に影響することでうつ病が発症する可能性を示している。

こうした研究が出てくると、BBA6は「便秘を伴ううつ病」の新しい治療の選択肢となるかもしれない。ただ、この研究は小規模であり、さまざまなバイアスの影響が否定できない。もっと多くの被験者を対象にした追試が必要だ。

BBA6投与で鼻炎は改善するか？

もう1つの興味深い臨床研究は、アレルギー性鼻炎に関するものだ。

アレルギー性鼻炎の発症や重症化には、以前から腸内細菌叢が深く関与していると考えられてきた。

腸内細菌は体の免疫バランスを整える役割を持っており、そのなかでも短鎖脂肪酸を作る菌が減ると、免疫を抑える細胞（T細胞）が弱まり、アレルギー反応が強まりやすくなる。その結果、アレルギー反応に関わる物質IgEや好酸球が増え、鼻炎の症状が悪化すると考えられている。

これまでの研究では、赤ちゃんのときに抗菌薬を使うとアレルギーのリスクが高まることや、腸内細菌の種類が少ない子どもほどアレルギー性鼻炎になりやすいことが報告されている。

このほか、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを摂ることで、鼻の症状やIgEを抑えられたという報告もある。

アレルギー性鼻炎の研究も中国農業大学を中心とした研究チームが行ったもので、ヨーロッパアレルギー臨床免疫学会が発行する『臨床およびトランスレーショナル・アレルギー』誌のオンライン版に6月12日に掲載された。

この研究は、BBA6が成人の通年性アレルギー性鼻炎（1年中くしゃみや鼻水が出るタイプ）に有効か調べるために、70人の患者を8週間にわたって毎日BBA6を飲むグループと、プラセボを飲むグループに分けて比較した。

主要評価項目は鼻症状スコア（Total Nasal Symptom Score：TNSS）とし、副次評価として生活の質（RQLQ）、末梢血好酸球数、総IgE、アレルゲン特異的IgE、炎症性サイトカインIL-13を設定した。

試験の結果、BBA6群では8週後のTNSSが有意に改善していた（平均変化 −3.11 vs −1.29）。

これは、BBA6を飲んだ人は鼻づまりで眠れなかったのが眠れるようになり、鼻水は半分に減り、くしゃみもぐっと少なくなるなど、日常のつらさが大きく和らいだことを意味する。

さらに、アレルギーの免疫物質である血清総IgEとIL-13の有意な低下も確認された。一方で、生活の質を示すRQLQは4週時点で改善が見られたが、8週では有意差は認められなかった。

研究チームは「BBA6は通年性アレルギー性鼻炎における症状の緩和と免疫学的指標の改善に寄与し、臨床的に有用である可能性がある」と結論づけ、今後はより大規模かつ長期の試験による有効性と安全性の検証が課題であるとしている。

以上が、腸内細菌叢に関する臨床研究の最前線である。

こうした成果は、腸内環境の変化が単なる消化器症状の改善にとどまらず、心の健康やアレルギー性疾患の緩和といった幅広い領域に影響し得ることを示している。今後、より研究が進めば、腸内細菌を標的とした治療が日常診療の一部として定着するかもしれない。

科学的に正しい情報こそ必要

一方で、市場では「アレルギー性鼻炎に効果がある」とうたうヨーグルトや乳酸菌飲料が数多く販売され、プロバイオティクス市場は年々拡大している。いくつかの報告によると、日本における機能性ヨーグルトの売り上げはすでに数千億円規模に達しており 、アレルギー対策をうたう商品は成長分野の1つとされている。

しかし、その効果に関して、臨床的な根拠は十分に確立されていないものも散見される。科学的エビデンスの積み重ねと消費者への正確な情報提供が、今後の市場の健全な成長に不可欠だと筆者は考える。

（上 昌広 ： 医療ガバナンス研究所理事長）