防水スクエア型で荷物を賢く収納！通勤通学を快適にしてくれる【コールマン】のリュックがAmazonでいま販売中！
通勤・通学からアウトドアまで！高い防水性で雨の日も安心【コールマン】の大容量リュックがAmazonに登場！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
タフな素材を使用したスクエアデザインを基調としたシリーズ。荷物の多いアウトドアアクティビティはもちろん、通勤・通学、タウンユースまで、幅広いシーンで活躍する。日常使いはもちろん、1泊程度の旅行にも適したサイズ。ノートPCやタブレットをはじめ教科書や書類(A3対応)、着替えなどを無理なく収納できる。また、ボトムコンパートメントも装備しているためシューズや汚れもの等を分けて収納することも可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
高い防水性の生地と撥水ファスナーを採用し、雨の侵入を防ぐ設計。通勤や通学はもちろん、アウトドアでも活躍する。
35Lの大容量と2レイヤー構造で、ノートPCや着替え、シューズまで整理収納可能。1泊旅行にも対応するサイズ感。
スクエア型の形状でデッドスペースが少なく、書類や箱型アイテムもすっきり収納。開口部が大きく出し入れも容易。
背面とショルダーベルトに通気性の良いメッシュ素材を使用し、長時間背負っても快適。チェストストラップ付きで安定感も高い。
