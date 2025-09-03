NY金先物12 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝3592.20（+76.10 +2.16%）



金１２月限は大幅続伸。時間外取引は週明けからドル建て現物価格の急伸を受け、一時、３５７０ドル台後半まで値を飛ばし、５０ドルを超える上昇となった。欧州時間に

入り、ドル高が圧迫要因となり、３６ドル超の上昇で推移。日中取引開始後は、序盤、３０ドル超の上昇でもみあった。その後、３連休明け米国株が大幅安となると、安全資産としての買い意欲が強まり、再度、上げ幅を拡大した。８月のＩＳＭ米製造業景気指数が事前予想を下回り、米景気への先行き不安も追い風となった。８月２９日に米連邦控訴裁判所が「トランプ大統領の包括的な対外関税の大半は違法」と判断したことでトランプ政権の先行き不安も金買いを後押し、３６００ドルを試すまで上げ幅を拡大。米長期金利の上昇でドル高となったが、中盤から後半も高値圏で推移した。



MINKABU PRESS

外部サイト