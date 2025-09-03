餅田コシヒカリ

写真拡大

　元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラで女優、タレントの餅田コシヒカリが2日にインスタグラムを更新。部屋での自撮り写真で、存在感がすごい二の腕を披露している。

【写真】餅田コシヒカリ、まさに太もも級！　立派な二の腕が

　餅田が「顔よりも、モルモットよりも、でかい二の腕」とつづり、部屋でくつろいでいる姿を公開している。タンクトップ姿の餅田。お腹の上にはちょこんとモルモットが載っているのがかわいらしいが、注目は写真右隅に移る立派な餅田の二の腕。

　餅田も「#豪腕」「#写真編集する時 #二の腕に焦点いくの #やめれる？」「#前スタッフさんが#私の#二の腕のサイズ#測る時#太もも行きまーすって
#いってた#わかるよおおおお」と自虐ネタをつづっている。

■餅田コシヒカリ（もちだこしひかり）
　1994年4月18日生まれ。宮城県出身。松竹芸能所属。小野島徹とお笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」として活動していたが、2025年7月末をもって解散。ピアノグレードテスト6級の資格を持つ。

引用：「餅田コシヒカリ」インスタグラム（@koshihikarimochida0000）