SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃、黒の“水着”で魅了「スタイル抜群」 写真集の撮影でビーチへ
プロテニスプレイヤーの園田彩乃が3日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を披露すると、絶賛の声が寄せられた。
昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。インスタグラムでも、美しさあふれる近影を度々公開しており、今後は写真集を出すことも明かしている。
今回は「ナツノオモイデ」「#湘南の海 #鵠沼海岸 #今年の夏の思い出 #写真集 #アザーカット 」と、黒の水着姿を披露。ビーチで横たわり、鍛え抜かれたボディが際立つショットに、ファンからは「スタイル抜群」「最高」といった声が多数集まっている。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身の29歳。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
