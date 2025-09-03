『初恋DOGs』最終回 “愛子”清原果耶、キスの相手に反響「最高」「思わず拍手」（ネタバレあり）
清原果耶が主演し、成田凌とナ・イヌが共演するドラマ『初恋DOGs（ドッグス）』（TBS系／毎週火曜22時）の最終回が2日に放送され、キスシーンで物語が締めくくられると、ネット上には「最後のキスシーン最高」「思わず拍手」「幸せそう〜」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】愛子（清原果耶）を抱きしめるソハ（ナ・イヌ）
個人事務所を設立するも不安に押しつぶされそうになっていた愛子（清原）のもとを突然訪れたソハ（ナ・イヌ）。ソハは愛子と快（成田）のために、本澤（岸谷五朗）とウロアグループが結託していたことを示す証拠となるビデオ会議の映像を入手し、日本へ戻ってきたのだった。
一方、相楽（森崎ウィン）との裁判に消極的だった快は、ソハの言葉で決意を固め、3人は快の病院を守るために一丸となって裁判へ向けて動き出す。
そんな中、ソハは快に、裁判が終わったら愛子にパートナーになってほしいと伝えるつもりだと打ち明ける。快は複雑な思いを抱きながらも、愛子への気持ちを堪えて“応援する”とソハの背中を押す…。
最終回では、ソハが愛子に「パートナーになってほしい」と告げ、一緒に働くために韓国に来てほしいと伝える。愛子は熟考を重ねた結果、日本で働き続けることを決意。それをソハに伝えるのだった。
その後、ソハは愛子へのアプローチについて、快に恋心を自覚してもらうための作戦だったと語る。そしてソハは愛子のもとにすぐ駆けつけるよう快を説得する。海の見える場所で向かい合った愛子と快。快が愛子を優しく抱きしめ、2人は静かに口づけを交わす。
愛子と快が結ばれて最終回が幕を下ろすと、ネット上には「めちゃくちゃ良かった〜!!最後のキスシーン最高だった」「2人共幸せそう〜」「思わず拍手してしまった」といった声が集まる一方で「ソハさんにも幸せになってほしい」「ソハと結ばれる話でもいいと思う程いい奴だった」などの投稿も相次いでいた。
【写真】愛子（清原果耶）を抱きしめるソハ（ナ・イヌ）
個人事務所を設立するも不安に押しつぶされそうになっていた愛子（清原）のもとを突然訪れたソハ（ナ・イヌ）。ソハは愛子と快（成田）のために、本澤（岸谷五朗）とウロアグループが結託していたことを示す証拠となるビデオ会議の映像を入手し、日本へ戻ってきたのだった。
そんな中、ソハは快に、裁判が終わったら愛子にパートナーになってほしいと伝えるつもりだと打ち明ける。快は複雑な思いを抱きながらも、愛子への気持ちを堪えて“応援する”とソハの背中を押す…。
最終回では、ソハが愛子に「パートナーになってほしい」と告げ、一緒に働くために韓国に来てほしいと伝える。愛子は熟考を重ねた結果、日本で働き続けることを決意。それをソハに伝えるのだった。
その後、ソハは愛子へのアプローチについて、快に恋心を自覚してもらうための作戦だったと語る。そしてソハは愛子のもとにすぐ駆けつけるよう快を説得する。海の見える場所で向かい合った愛子と快。快が愛子を優しく抱きしめ、2人は静かに口づけを交わす。
愛子と快が結ばれて最終回が幕を下ろすと、ネット上には「めちゃくちゃ良かった〜!!最後のキスシーン最高だった」「2人共幸せそう〜」「思わず拍手してしまった」といった声が集まる一方で「ソハさんにも幸せになってほしい」「ソハと結ばれる話でもいいと思う程いい奴だった」などの投稿も相次いでいた。