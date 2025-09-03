¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÈÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¡ÉÈëÏÃ¹ðÇò ¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤ÏÆ²ËÜ¹ä¤Î³Ú²°¤ËÆÍ·â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/03¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È.ENDRECHERI.¡¿Æ²ËÜ¹ä¤¬¡¢9·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË23»þ¡Á¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Èµ¼Ô¡É¤È¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¡ÈÊÔ½¸Ä¹¡É¤¬º£ºÇ¤âÇ®¤¤²»³Ú¥È¥ì¥ó¥É¤ËÇ÷¤ê¡¢½Ü¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë·Þ¤¨¡¢¿åÍË¤ÎÌë¤òºÌ¤ë¿·´¶³Ð¡¦²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎËÜ²»¤òÇø¤±½Ð¤¹¡ÖÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¤éÂ¨¤´Ë«Èþ¡ªÀµÄ¾¥È¡¼¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¡×¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀï¤Ë¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î´é¤Ï¼«Ê¬¤À¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¼«¤é¸ì¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë»×¤ï¤ºÀÖÌÌ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡ÈÍ¥¤·¤¤¡É¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«¤é¤ò¡ÈÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¡É¤È¤¤¤¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤Î¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë ¡ÈÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ØBlack Nightmare¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬Æ²ËÜ¤Î³Ú²°¤ËÆÍ·â¡£¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¥µ¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Î¤ª´ê¤¤¤ËÆ²ËÜ¤¬Åº¤¨¤¿Çú¾Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡©ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢.ENDRECHERI.¡ØLOVE VS. LOVE¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÀÖÌÌ
¢¡¥Ê¥¤¥Ê¥¤¡¢Æ²ËÜ¹ä¤Î³Ú²°¤ËÆÍ·â
