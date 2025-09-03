元RIZINバンタム級王者の朝倉海（31＝JAPAN TOP TEAM）が3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。UFC3戦目はバンタム級で戦うこと可能性があることを明かした。

8月16日（日本時間17日）に開催された世界最高峰の格闘技団体「UFC319」で、UFC2戦目となる8カ月ぶりの再起戦でティム・エリオット（米国）と対戦した海。しかし結果は2Rギロチンチョークでタップアウト負け。2戦連続一本負けでUFC2連敗を喫した。

この日の動画では、初めてJTTの練習を視察した元RIZINファイターの金原正徳氏をゲストに招いてトークした。

海は「階級の問題とかも金原さんにアドバイスもらって…」と階級について切り出した。

「今フライ級で2戦戦ってみて感じてることもある…ほとんど答えは出てるというかそこをしっかり決めて、UFCとも話してどうするか発表したいと思います」とバンタム級で戦う可能性がある事を明かした。

金原氏も「フライにしてもバンタム級にしても、もう1度身体作りし直さないとダメだよね。前回動けなかったって本人がもう分かっているんだったら減量のやり方も失敗だし、そういうのも1度見直す事も大事。バンタム級なら筋肉をしっかり作り直さないといけない。焦ってやる事もない」とコメントを残した。

3連敗となればUFCからのリリースも現実味となるため海も「次は本当に大事な試合になる。だから年内試合が出来なくてもいいぐらいしっかり準備してやっていきたい」と気合いを入れ直した。