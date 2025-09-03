WTTチャンピオンズ横浜

卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」は8月7日から5日間、横浜BUNTAIで熱戦が繰り広げられた。2021年に設立されて以降、新たな取り組みや魅せ方で卓球界の先頭を走り続けるWTT。同社のCEO、スティーブ・デイントン氏は大会中、日本メディアの30分にも及ぶ囲み取材に応じ、WTTが掲げる夢や課題について語った。

――WTTを立ち上げてから4、5年が経った。振り返ってどんな気持ち。

「このように新しくて大胆なことを始めるのは決して簡単なことではない。当初は多くの疑問符が付きまとい、WTTがどうなるのか、皆が確信を持てなかった。しかも、始めたのはコロナ禍の最中。2021年のスタートは本当に大変だった。今年は我々にとって初めてのフルシーズン。とても嬉しく思っている。

我々は先週、26か国を対象としたカレンダーを発表した。これは我々にとって最も早いタイミングでの発表だ。それだけ我々は安定し始めており、安定したイベント運営が可能になりつつあるということ。それだけでなく、WTTが認知され始め、好きになり始めたと思っている。コートの見栄えが良く、来場者は満足している」

――WTTと各国リーグ間で問題はあるか。

「リーグとの間で抱えていた問題のほとんどはスケジュールだった。スケジュール調整の段階で完全に準備ができておらず、問題が発生した。我々の対応が遅すぎたため、ほとんどのリーグはスケジュールの遅れに不満を抱いていた。今では、リーグや世界中のほとんどの主要協会と定期的に話し合いを行っている。そしてより綿密な計画を立てられるようになった。問題や摩擦は大幅に減っている」

――現在WTTの主な課題は。

「次の課題はどうすればさらに成長できるかだ。卓球はほかのスポーツに比べて、（大会の）賞金がかなり低い。WTTは大きく飛躍したが、テニスやクリケット、バドミントンと比べると、まだ少し遅れをとっている。だからこそ、どうやって成長していくかを考えなければならない。総売上高は約5000万ドル（約73億5140万円）、賞金は約1500万ドル（約22億542万円）。どうすれば倍増できるか？

選手たちももっと多くのことを望んでいる。そして、WTTが徐々に成長していることを選手たちは知っている。チケットは完売し、成功率は上がってきている。徐々にスポンサーも増え始めた。確かに、スポンサー獲得に関してはまだ少し課題がある。収益を5000万ドルから1億ドル（約147億7250万円）に増やし、賞金を2倍、3倍に増やし、選手にとってより良い賞金水準にするにはどうすればいいか。それが私たちの大きな課題だ」

――主にスポンサー収入が必要か。

「全てだ。スポーツ界には5つの主要な収入源がある。放映権、スポンサーシップ。時にはホスト権もある。卓球では、開催権を得るのがいつも簡単というわけではないからね。チケット販売もある。これらすべてがつながって、私たちは成長していく必要があるんだ」

「非常に良い決断だった」 CEOが語る日本開催の意義

――今回の「WTTチャンピオンズ横浜」でチケット販売に関しては非常に成功したと言える。利益は出るのか。

「多少の利益が出るはずだが、大幅というほどではない。チケットのおかげで利益は出ている。チケット販売率は90％近くまで上がり、最後の2日間は完売した。『WTTチャンピオンズ横浜』には非常に満足している。大会を開催する前は『8月は日本では休みの時期だから、旅行好きは卓球に来ないだろう』という声もあった。でも実際は、満席で完売なのにもかかわらず、まだ多くの人々がチケットが手に入らず、悔しがっている。横浜開催は非常に良い決断だった」

――横浜BUNTAIは試合観戦にすごく適していた。

「本当によかった。約5000人の会場だ。でも中国で開催する大会では5000人じゃ少なすぎることが分かってきたんだ。ファンにとっては完全に試合が見えるかどうかは関係ない。そこにいることが大事なんだ」

――日本でWTT大会を開催する意義についてはどう感じているか。

「第一に、日本は卓球にとって最も重要な国の一つだ。素晴らしい歴史があるからね。もちろん、WTTを設立する時から日本で大きな大会を開催することが重要だと考えていた。いつか日本で『WTTスマッシュ』が開催されることを願っているよ」

――日本の新たな都市での開催を計画しているか。

「我々は横浜開催に満足している。今回の大会後も、横浜との長期契約の話し合いを進めることが賢明だと思う。日程を維持し、定期的に開催する大会にすることが理想的だ。ただ、JTTA（日本卓球協会）は将来的に『WTTスターコンテンダー』や『WTTコンテンダー』を招致することも検討している。また、他の都市から今後WTT大会を開催して欲しいという依頼も来ている。これは2027年に向けて新たなステップになるだろう」

――JTTAとの関係性について。

「素晴らしいよ。確かに最初は少し苦労したが、今はかなり改善した。JTTAとは常に良好なコミュニケーションを築いており、この『WTTチャンピオンズ横浜』でも密接に協力してきたんだ」

卓球の大会を「横浜アリーナで開催したい」理由とは

――日本開催でも、多くの中国人ファンが訪れる。影響力についてはどう感じる。

「どんなスポーツにもファンは必要だ。もちろん、中国国外でファンを増やすためには、もっと努力する必要があることは分かっている。どうすれば中国以外のファンを増やせるかだ。でも今回の『WTTチャンピオンズ横浜』では、前回の名古屋（WTT女子ファイナルズ2023）や福岡（WTTファイナルズ）に比べて、日本のファンが多かったと思う」

――新規ファンを獲得するために、様々な地域への進出計画は考えているか。

「その通りだ。7月の『USスマッシュ2025』に投資したのもその一つさ。多額の投資になったが、将来的には非常に良いものになると確信したよ。大きく成長し、アメリカ市場の活性化に繋がる可能性もある。選手の力も必要だ。だから今大会におけるカナック・ジャ（米国）の準決勝進出には驚いた。カナックのように、卓球が盛んではない国の選手が台頭してくれることを期待している」

――サッカーやバスケのようなメジャースポーツは、放映権料で多額の収益を上げている。WTTはどうか。

「まだ我々の総収入の約15％を占めている。主に中国と日本からだ。歴史的な伝統もあるが、結果が関係していることは間違いない。ほとんど全ての大会で中国が勝っており、日本が勝つこともある」

――卓球はメジャースポーツに追いつくことができるか。

「メジャースポーツの会場ははるかに大きいから、財政的な観点から難しいとは思う。卓球は約1万5000人収容が上限だろうが、メジャースポーツは6万、7万、8万人収容できる。だから追いつくのは難しいだろう。だが、WTTは卓球の歴史上、最もビジネスや商業的な視点を取り入れた試みだと思う。我々は2021年にスタートしたが、他のスポーツは50年以上前に始まっている。追いつくにはまだまだ長い道のりがあるが、努力はする。どうなるかは分からないがね」

――WTTの最終的な夢は。

「成長を倍増させることだ。重要なのは5年以内に賞金を倍増させること。つまり、この会場（横浜BUNTAI）でさえ小さすぎるんだ。成長するには、いずれ横浜アリーナで開催する必要があるかもしれない。今の地位を誇りに思っているが、さらに成長し、大きくなければならない。会場の拡大、チケット売り上げの増加、スポンサーの増加。それが私の夢だ。5年後、次のインタビューは横浜アリーナで受けているだろう」



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）