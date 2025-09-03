¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡È¿ä¤·¡É¤Î½÷Í¥ÌÀ¤«¤¹¡¡ÏÂÀ½¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥×¥Ð¡¼¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡ÖåºÎï¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¶!À¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¿ä¤·¡É¤Î½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¡Ö»Õ¾¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÇÃã¶ìÃã²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤È¤«¡¢¿ä¤·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡Ä¤¢¤ë¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Äº£¤Ï¼¤á¤Æ¤Ï¤ë¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤ò¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»³Î¤¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ç±£¤¹¤¢¤¿¤ê¡¢¥¬¥Á¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÀèÄø¤ÎÂç¹¥¤¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¸À¤¦¤ï¡×¤È¸À¤¤¤À¤·¡Ö°²Àî¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1950Ç¯¡Á60Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¡¢ÏÂÀ½¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥×¥Ð¡¼¥ó¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿½÷Í¥¤À¤¬¡¢1968Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÎµÌé¤È·ëº§¡£¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»³Î¤¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤ÊåºÎï¤ÊÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÄáÉÓ¤â¡ÖåºÎï¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢ºÇ½é¤ÏÌ¾Á°¤ò¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¤µ¤Ã¤Ì¾Á°¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¤º¤Ã¤³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£