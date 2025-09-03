井上尚弥が公開練習

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。14日に、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。陣営の大橋秀行会長は「キャリア最大の強敵」を警戒するも、万全の準備を整えている井上に信頼を置いた。

井上は公開練習でシャドーとミット打ちをそれぞれ1ラウンドずつ披露。ミット打ちではキレのある動きを見せ、鋭い音を響かせた。

試合に向けては、元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）を招へいして約1か月、スパーリングを行った。また、プロ転向後は初めてで13年ぶりとなる出稽古を実施。名門・帝拳ジムとタッグを組んで準備を整えてきた。

陣営の大橋会長は「井上尚弥をデビューから見て、十数年経っていますけど、どの試合も油断もなく追い込んだ練習ができてきました。（今回は）今までにないスパーリングの充実さ、内容の濃さ。出来は過去最高だと思います」と強調した。

井上陣営はアフマダリエフを「キャリア最大の強敵」と位置づけている。大橋会長は井上の公開練習後に「正直（エマヌエル・）ロドリゲス、（ノニト・）ドネア“2”、（スティーブン・）フルトン、（ルイス・）ネリ。強敵だと思っていましたが、アフマダリエフは遥か上にいます。そういう存在です」と改めて警戒。「アフマダリエフは上手さも怖さもある」と重ねた。

一方、井上には「最高の調子で来ているので問題はない」と全幅の信頼を寄せる。井上自身もコンディションは「毎度言っていますが、過去イチ。今回はスパーリングパートナー、内容を含めすごくいい内容でここまでトレーニングを積めてきた」と自信をのぞかせた

興行は「Lemino」で独占無料生配信。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）